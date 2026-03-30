新竹縣世界閱讀日啟動百場活動 集章可換野餐墊

新竹縣推出100場閱讀推廣活動，希望透過書展與實作，讓民眾以五感體驗土地的溫度與文化的深度。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為響應「世界閱讀日」，新竹縣政府文化局以「閱讀閱自然」為年度主題，明起到5月9日，攜手縣內公共圖書館及7家在地書店，推出百場閱讀融合自然與生活的精彩活動，完成閱讀任務還可以兌換限量設計野餐墊！

新竹縣政府文化局以「閱讀閱自然」為年度主題，明起到5月9日，攜手縣內公共圖書館及7家在地書店推出百場活動。（記者廖雪茹攝）

縣府今天在縣府大廳舉辦啟動記者會，由精彩魔術表演揭開序幕，縣長楊文科與來賓一同完成「新竹縣世界閱讀日」啟動儀式。楊文科說，希望大家活用書籍的常識或知識，在土地上實際驗證「學以致用」，並培養永續思維，珍惜環境與文化傳承，是新竹縣推動文化教育重要理念。

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新竹縣長楊文科（中）與來賓一同完成「新竹縣世界閱讀日」啟動儀式。（記者廖雪茹攝）

文化局長朱淑敏表示，今年活動以食農教育、在地文化與永續發展為核心，由各圖書館及獨立書店共同策劃超過100場閱讀推廣活動，透過書展與實作活動，讓民眾以五感體驗土地的溫度與文化的深度。同時，「漫遊新埔：宗祠建築與百年滋味」及「漫遊關西：綠色食農與仙草黑色奇蹟」等走讀遊程持續辦理。

新竹縣政府文化局以「閱讀閱自然」為年度主題，明起到5月9日，攜手縣內公共圖書館及7家在地書店推出百場活動。（記者廖雪茹攝）

而為鼓勵民眾使用電子資源，社團法人國際跨域科學探究與教育協會與智軒文化，無償提供新竹縣公共圖書館【國家地理頻道公播平台】於館內使用，授權至2027年1月31日止；同時也捐贈竹縣高中以下學校124校1年授權，充實教學資源，並可延伸運用於雙語教學。

活動期間，民眾至各場館參與活動及借閱書籍即可集章，完成10個集章格，可換限量「設計野餐墊」。活動摺頁可在各場館索取，各項線上藝文活動及報名皆可在「新竹縣政府文化局」臉書、官網、新竹縣公共圖書館網站查詢。

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