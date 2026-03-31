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英雄出校園 張家綺 林紅均 林庭儀 羅粲鈞奪「歌仔上青」桂冠

2026/03/31 00:50

專業組桂冠羅粲鈞自國中考入戲曲學院學習歌仔戲。（傳藝中心提供）專業組桂冠羅粲鈞自國中考入戲曲學院學習歌仔戲。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由傳藝中心與台灣歌仔戲推廣基金會主辦的第3屆「歌仔上青—全國歌仔曲調大賽」，連2天的總決賽已於昨（29）日落幕。少年組、團體組、成人組及專業組的桂冠分別由張家綺、林紅均／林庭儀、蘇信瑋與羅粲鈞摘下。

傳藝中心副主任王逸群表示，「歌仔上青」期盼透過賽事培養新一代觀眾，讓更多年輕世代得以接觸並理解歌仔戲的文化內涵。台灣歌仔戲推廣基金會董事長林茂賢則表示，當越來越多觀眾願意走近戲曲、支持戲曲，歌仔戲這門屬於台灣的表演藝術才能持續流傳。

第三屆「歌仔上青—全國歌仔曲調大賽」少年組決賽得獎者合照。（傳藝中心提供）第三屆「歌仔上青—全國歌仔曲調大賽」少年組決賽得獎者合照。（傳藝中心提供）

此次各組得獎者展現多元背景與鮮明風格。其中，成人組優勝蘇信瑋平日斜槓家中園藝事業與平面設計，長期為各劇團承接海報視覺設計。這是他第3年參與比賽，期盼這項活動能持續辦理，讓更多人接觸歌仔戲。

更可喜的是，少年組冠軍張家綺就讀宜蘭國小三年級，從不會講台語到愛上唱戲，參加蘭陽戲劇團新秀培訓後，今年轉學插班就讀劇校。專業組優勝羅粲鈞自國中考入戲曲學院學習歌仔戲，至今第8年，去年於「歌仔上青」嶄露頭角後，亦獲製作人邀請，跨足電視劇演出。團體組冠軍林紅均與林庭儀皆來自師大歌仔戲社，大學才接觸歌仔戲，卻從此結下深厚連結，開啟不同的人生方向。

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