文資保存最高榮譽 5大獎項最高可獲100萬

第7屆「國家文化資產保存獎」受理推薦日期延長至4月15日。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕代表我國文化資產界最高榮譽的「國家文化資產保存獎」，第7屆受理推薦期限將延長至4月15日止（以郵戳或文化部文化資產局收文證明為憑）。

文化部說明，第7屆「國家文化資產保存獎」獎項涵蓋有形及無形文化資產類別的保存、修復與管理維護，期盼發掘民間與政府長期深耕文化資產保存的卓越典範，展現台灣文化生命力，共設立5大類別獎項，包含「保存修復類」、「管理維護類」、「保存貢獻類」、「保存傳承類」及「優良傳統匠師」

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其中，「保存貢獻類」、「保存傳承類」獎金100萬元（個人或團體）、「優良傳統匠師」獎金50萬元。各機關、團體及各界人士皆可推薦或報名。各類獎項推薦表件、提報計畫書格式及評選基準等，可至「文化部文化資產局官 方網站首頁/政府資訊公開/第七屆國家文化資產保存獎專區」下載（https://www.boch.gov.tw/home/zh-tw/CHPA）。

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