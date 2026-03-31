《陽光女子合唱團》掀出台片制度困境 李遠：壯大自己 才不會被控制

文化部長李遠。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕台灣影史最賣座台片《陽光女子合唱團》因在中國上映時社群的宣傳掀起風波，文化部長李遠今日在立法院受訪表示，只有國片自己的市場能夠取得回收，多一點別的市場，才不會被中國市場擺布。所有的文化產業都一樣，只有壯大自己，在我們自己的自由土壤上茁壯，才不會被控制，也會更自由。

李遠指出，台灣的電影要賣到中國去，要透過中影、華夏2家公司，都是官方經營的公司，一旦賣過去之後，所有的文宣都掌握在他們手上。最近會再找曾經跟中國市場打過交道的業者，一起來討論未來怎麼因應。

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李遠表示，文化部有3點呼籲，首先，中國電影市場的確很大，可是中國統戰會利用中國市場很大這一點，任意地修改或擺布我們的電影，進行統戰，最可怕是會挑起台灣內部的對立跟仇恨，要特別團結在一起，要小心這點。

李遠說，第2個文化部能做的事情，其實早就開始做，就是國際合作合資，推出像「大航海計畫」，提高輔導金，且加入國際的資金，看能不能早一點讓我們的市場更大。台灣有很多電影早在拍的時候就已經放棄中國市場，試試看能否擺脫中國市場，在其他國家買賣，包括台灣市場的票房可以就賣回來了。

李遠指出，第3是今年1到3月國片的票房市場非常熱絡，1到3月的票房已經超過去年1整年了，現在還正在上映的例如《大濛》票房1億1000萬元、《冠軍之路》票房9500萬元、《雙囍》票房8000萬元。這種情況在過去沒有，呼籲大家要多多支持國片，以後會用各種政策來支持國片。

李遠強調，只有國片自己的市場能夠取得回收，多一點別的市場，才不會被中國市場擺布。所有的文化產業都一樣，只有壯大自己，在我們自己的自由土壤上茁壯，才不會被控制，也會更自由。

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