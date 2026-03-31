文策院攜台漫前進比利時圖書博覽會 以「台味哏」拓展粉絲

比利時布魯塞爾圖書博覽會日前落幕，文策院此次以多部法語出版作品參展，首次合作設立台漫展區。（文策院、中央社提供）

〔中央社〕比利時布魯塞爾圖書博覽會落幕，文策院此次以多部法語出版作品參展，首次合作設立台漫展區。文策院董事長王時思表示，讓國際讀者感受「台味哏」，是拓展粉絲的關鍵之一。

王時思今天透過新聞稿表示，今年為台漫造星的規劃從2月台北國際書展「台灣漫畫館」出發，此次文策院首次在比利時布魯塞爾全市的代表性場域，與法國團隊以「台灣漫畫與法語世界的雙邊對話」為主題，合作支持台漫展出。

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王時思說：「透過英文、法文等國際語言，轉譯台灣創作者的故事，是挑戰也是機會。」而讓更多國際讀者能夠感受到漫畫中「台味哏」，是拓展粉絲的關鍵之一。

王時思表示，台漫相較已大量輸出的日、韓漫，優勢在於新穎的文化體驗和開放的創作風氣，而台灣感性的敘事風格更讓台漫在亞洲漫畫中獨樹一格。

布魯塞爾圖書博覽會為比利時最大的圖書類展會，去年計有逾8萬名參觀者、300間以上出版單位共襄盛舉。文策院此次與主辦單位、法語出版業者合作首次設立台漫展區，設置專屬展售商店，並規劃簽售會、書迷見面會及洽商會議。

多部推出法語版本的漫畫，如《綠之歌》、《OLDMAN奧德曼》、《瘋人院之旅》、《2073年的電子玩具》、《羅賽塔：時光的宣敘調》、《貓與海的彼端》等作品都於展會中展出。

此次文策院也邀請台灣漫畫家艾莉柚、藥島分別帶著《貓妖傳》、《器官拼圖》赴比利時與讀者近距離互動，並以特別嘉賓身分參與書展公開活動。

艾莉柚在簽書會上分享，「真的很開心《貓妖傳》能翻成法文版與歐洲漫迷接觸，很期待他們在裡面找到屬於他們與《貓妖傳》最獨特的共鳴點。」

藥島則說：「法語系的讀者關注的故事面向跟我想像的很不一樣，這幾天的交流讓我充滿能量，期待能更快創作出更多的故事給讀者們。」

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