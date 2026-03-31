奈良美智牽起的緣分配天宮很珍惜 「青森睡魔抵嘉」全紀錄公開

青森睡魔抵嘉參與台灣燈會TEAM TAIWAN大遊行。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」邀請日本睡魔團隊跨海來台，取材配天宮樸仔媽、千順將軍與天地人三虎，歷時一個多月在嘉義現地創作，與在地民眾、學生共同完成融合在地信仰元素的大型睡魔，並攜手在台灣燈會TEAM TAIWAN大遊行震撼亮相，完整全紀錄於文化總會官方社群曝光。

文總祕書長李厚慶說，2021年文總邀請奈良美智來台舉辦特展，當時奈良美智曾向文總夥伴分享青森最具代表性的祭典「睡魔祭」，這份來自故鄉的回憶，也成為此次計畫的起點。李厚慶指出，目前青森共有16位現役睡魔師，分屬不同體制團隊，這次青森睡魔抵嘉計畫，不僅是睡魔師首次合體，更是繼2001年至大英博物館製作展演以來，睽違25年在海外製作大型睡魔，寫下了亞洲首例。

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睡魔師諏訪慎分享製作過程：「最困難的部分還是臉部表情。」為不偏離台灣民眾對媽祖的印象，團隊特別前往配天宮實際觀察本尊，並多方參考女性意見，讓睡魔在保有張力的同時，承載在地信仰的溫度。對於此次合作，朴子配天宮總幹事丁廣穎感性表示：「這是配天宮會很珍惜的一種緣分。」

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」全紀錄已上架文總官方Facebook、Instagram及YouTube平台（https://youtu.be/R8qGcpOSXeg?si=tppyv4aQtQ3B5LRS）；此外，台灣限定睡魔燈籠《台日共鳴・天妃神》在配天宮停車場，展期至媽祖聖誕（農曆3/23、國曆5/9）止，詳詢嘉義縣朴子配天宮官方社群公告。

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