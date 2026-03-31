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兒童節驚喜 9千學童看戲 周春米親贈《雞城故事》限定版加油棒薯餅

2026/03/31 17:02

周春米縣長發送加油棒薯條餅乾。（紙風車提供）周春米縣長發送加油棒薯條餅乾。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕屏東縣政府自2024年起，邀請紙風車劇團於兒童節期間演出，今年縣府持續以戲劇作為兒童節最溫暖的禮物，自3月25至27日率先在恆春文化中心劇場館登場，3月30日至4月1日移師屏東藝術館，演出《雞城故事》。

縣長周春米表示，今年適逢恆春文化中心劇場館落成啟用，特別安排紙風車到屏南劇場演出給學童欣賞，恆春場學童為枋寮以南的一到六年級為主，屏東藝術館則以屏北地區三年級為主，讓屏南地區的孩子可以就近在恆春看戲。這次總共安排15場演出，邀請近9千名學童，接駁規模也是歷年之最。」

《雞城故事》演出照。（紙風車提供）《雞城故事》演出照。（紙風車提供）

教育處安排師生交通接駁，文化處則準備孩子們最期待的《雞城故事》限定版加油棒薯條餅乾作為兒童節驚喜；紙風車更在演前暖場互動，帶領孩子認識劇場小知識，讓小朋友在笑聲中學習，在藝術中成長，度過一個難忘又快樂的兒童節。

《雞城故事》是紙風車劇團經典兒童音樂劇之一，改編自西方經典故事《羅密歐與茱麗葉》及《西城故事》，呈現雞城裡熱鬧的大小事。可愛的演出造型、琅琅上口的動聽曲目，讓現場小朋友跟著劇情起伏歡呼大笑，拿著加油棒薯條餅乾跟著音樂舞動身體，宛如雞城故事演唱會。明天還有3場演出。

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