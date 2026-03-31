新時代旅人的出遊思維 2026年精緻旅遊市場5大核心趨勢

近年旅遊市場回溫，兼具深度與差異化的精緻旅程大受歡迎，圖為斯洛維尼亞布雷德湖。（雄獅旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕全球旅遊市場在這幾年歷經多階段改變，如今不僅已逐漸回溫，消費型態亦同步升級，根據McKinsey（麥肯錫）調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增6%，為成長最快的消費領域之一；國內旅遊業要角雄獅的研究數據也發現，2025年中高價位產品出團人數皆呈現倍數成長，超過6萬元的日本團體5日行程，出團人數較疫情前成長3倍；20萬元以上的長線產品出團人數更成長4倍，而雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品SP Collection」2026 Q1行程報名人數甚至已超越2024年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫、2026年精緻旅遊市場呈現以下5大核心趨勢。

義大利西恩納賽馬節，百年賽事席次一位難求。（雄獅旅遊提供）

第1.在地體驗與文化探索：相較於走馬看花匆匆一遊，消費者更渴望深入當地人文背景，參與不可複製的文化儀式與節慶活動。「璽品 SP Collection」表示，當旅客更重視「值得」的深度體驗，旅行社角色亦轉型為「稀缺場景的體驗整合者」，品牌精心推出全新系列行程，特別整合獨家資源與稀缺體驗，強化文化深度與旅程獨特性，例如特別主打義大利西恩納賽馬節，行程對應8月16日西恩納賽事，安排康坡廣場私人陽台席次，以貴族視角俯瞰百年賽事，並規畫山城連泊2晚，掌握節慶前後黃金時段，以「旅遊時間學」概念，讓旅客能在對的時間遇見最好的風景。

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京都六善酒店溫泉空間，以低密度療癒設計回應市場對隱私與身心修復需求。（雄獅旅遊提供）

第2.隱私與避世需求：渴望降低社交與觀光干擾，偏好低密度、高隱私環境，追求心靈寧靜。出國旅遊不只是體驗異國風情，也是另一種自我的探索與修補，「璽品 SP Collection」舉例，「關西米其林星鑰7日」嚴選京都六善酒店（Six Senses Kyoto）、平松系列與大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）等高隱私療癒型旅宿，深入世界遺產熊野古道、那智大社，並採6人成團方式，以低密度動線與文化沉浸設計，回應市場從「硬體規格」轉向「質量體驗」的消費升級。

威尼斯辛普倫東方快車酒吧車廂以復古歐陸情境打造移動中的社交場景，體現餐飲體驗多元化。（VSOE提供）

第3.目的地獨特性：優先選擇具自然原生性或開發程度低的區域，強調地理與資源的不可取代性。品牌中主打的歐洲「斯洛維尼亞東方快車13日」，規畫於10月限定席次出發，行程涵蓋斯洛維尼亞波斯托伊納鐘乳石洞、維利卡高原牧羊人聚落及中世紀古城采列爵位授予儀式，將歷史儀式轉化為可參與場景，交通更串聯義大利港都，登上威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient-Express），強化產品稀缺性與文化價值。

中世紀授爵儀式將歷史場景轉化為可參與體驗。（雄獅旅遊提供）

第4.餐飲體驗多元化：除了標準化的米其林套餐形式，更多結合產地直送、主廚私人餐桌（Chef’s Table）等具故事性的餐飲體驗。品味美食是旅遊目的之一，除了收集米其林星數，很多消費者開始對飲食文化產生興趣，「璽品 SP Collection」表示，在日本關西南紀相關產品中，就特別串聯職人手球麩製作體驗、同步安排海女小屋海味與米其林星級料理、京風懷式料理等，藉由品味在地特色餐飲深入了解當地文化，感受不一樣的旅遊樂趣。

第5.品牌信任度升級：品牌力成為決策關鍵，旅客更傾向選擇具穩定服務品質與風險控管能力的飯店、餐廳與旅行代理商。疫情的無常讓大家領悟：一場美好的旅遊是多麼珍貴！為了確實完成個人的夢想旅遊，除了自我規畫，也要嚴選旅程相關的配套，而具有高口碑及穩定信譽的旅行社，更是消費者挑選旅遊產品時的重要考量。更多相關內容詳詢璽品官網。

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