以桃園大溪、龍潭、石門特色入菜 「福容大龍門‧桃園三味」今起全台連鎖據點登場

福容大飯店「福容大龍門‧桃園三味」即日起至7月5日推出「剁椒魚頭煲」創意料理。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕標榜「福心笑容，台灣人情」的福容大飯店，為深耕台灣觀光市場，持續推動主打地方文化特色的「一期一會」系列活動，繼花蓮、馬祖與澎湖之後，2026年聚焦桃園，今（31）日起至7月5日，推出「福容大龍門‧桃園三味」，以大溪、龍潭、石門3地特色為靈感，結合全台連鎖據點同步登場，主打「剁椒魚頭煲」一鍋三吃創意料理，並串聯在地觀光資源與優惠，深化品牌在地連結與旅遊體驗。

福容行政主廚蔡長庚重新演繹拿手好菜「剁椒魚頭煲」，融入大溪、龍潭與石門3地飲食特色元素。（福容大飯店提供）

福容大飯店表示，主打料理「剁椒魚頭煲」，為福容大飯店行政主廚蔡長庚經典拿手名菜，此次結合桃園大溪、龍潭與石門3地特色進行創新演繹。料理發想自石門水庫魚類料理的鮮美意象，搭配以濃厚豆香與滷製後的鹹香回甘著名的大溪豆干，而細緻滑順、富彈性的龍潭米線，則堆疊出層次豐富的桃園風味，讓一道料理同時呈現山、水、人文交織的在地特色。

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吃法上，也以「一鍋三吃」展現風味轉折。第1吃，帶有眷村飲食脈絡的剁椒魚頭乾鍋，加入大溪豆干後，不但更增添扎實口感，香辣濃郁風味也如桃園人般深厚情義；第2吃，將做為客家代表的龍潭米線拌入鍋中，米線吸滿醬汁後，不但辣度轉為柔和，風味更顯細膩，體現客家惜食的生活智慧；第3吃，則加入高湯轉化為暖鍋，邀賓客圍桌共享，湯頭融合魚香與椒香，整體風味從濃烈走向圓融，入口溫潤順口、尾韻回甘，正象徵桃園在時間積累下匯聚共融，展現出精華薈萃的嶄新面貌。

桃園市市長張善政（左）與福容大飯店行政主廚蔡長庚（右），歡迎大家透過味覺饗宴感受桃園之美。（福容大飯店提供）

活動期間，「剁椒魚頭煲」將於福容大飯店連鎖旗下各館餐廳同步推出，消費者還可加價升級加購「鮮蔬四品」，品嘗更豐富滋味；亦可透過 LINE Pay購好券線上購買「剁椒魚頭煲」套餐券至福容大飯店鄰近據點兌換享用外，6月30日前還可再享LINE POINTS 30%加碼回饋。

「福容大龍門‧桃園三味」以3地特色入菜，全台連鎖據點同步登場，並串聯在地觀光資源，桃園市市長張善政（左5）、台灣旅遊協會主委賴瑟珍（右5）邀請大家前來桃園體驗。（福容大飯店提供）

為更進一步發掘桃園魅力，福容大飯店也邀請到桃園市政府共同攜手推動，記者會當日桃園市市長張善政亦親自到場，他表示非常樂見兩造合作，希透過福容大飯店連鎖讓更多國人及海外旅客認識桃園，透過福容廚藝激起其好奇心，並進而造訪來一場大龍門之旅。台灣旅遊協會主委賴瑟珍也對福容大飯店長期推動「一期一會」系列活動，深耕台灣之心表示肯定，指出桃園不只是台灣國門，也深具旅遊魅力，如大龍門地區就很適合來一場結合美食與休閒自行車之旅。此外，桃園市觀光發展基金會亦大力支援，積極動員在地觀光業者共襄盛舉，活動期間同步提供桃園旅遊優惠，包含XPark、郭元益糕餅博物館、太平洋自行車博物館、77共和國及手信坊等，可憑出示「福容家會員」享購票消費優惠。更多相關活動內容詳詢福容大飯店官網。

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