有人說詭異有人說幽默！李亦凡60分鐘「獵奇迷因盛宴」前進威尼斯 「破英文｣教外國人讀漢字

李亦凡《鬱卒的平面》（影像截圖），影像裝置，60分鐘。2026。（©李亦凡、2026威尼斯雙年展台灣館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕當數位操偶在螢幕上用破中文與破英文切換雙聲道，試圖教外國人讀懂繁體字結構，還解析「恐『懼』要有『心』才會怕」，結合獵奇視覺與荒謬笑點的錄像演出，即將於５月代表台灣登上世界舞台。2026年第 61 屆威尼斯美術雙年展台灣館主題昨日正式公布，藝術家李亦凡將以全新影像裝置作品《鬱卒的平面》參展內容，將前身為古老監獄的義大利威尼斯普里奇歐尼宮，展開一場關於科技焦慮與感知扁平化的影像實驗。

2026威尼斯台灣館，李亦凡《鬱卒的平面》的展場示意圖。（©李亦凡、2026威尼斯雙年展台灣館提供）

身為千禧世代的李亦凡，對「螢幕」有著深厚且複雜的情感。他昨（31）日於行前記者會上回憶自己 10 歲起接觸網路，螢幕最初是認識世界的窗，後來卻發現這扇窗更像是布景。這次的主視覺設計帶點恐怖風格（Creepy），源於觀眾曾誤認他的數位偶是「機械偶」。李亦凡乾脆順水推舟，在作品中設計了拿著手機、反射自我的機械偶，藉此回應當代人類透過螢幕看見自己的「鬱卒」狀態。

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2026年威尼斯雙年展台灣館代表藝術家李亦凡（左）與策展人哈法艾爾・馮希卡。（©李亦凡、2026威尼斯雙年展台灣館提供）

李亦凡的作品向來以詼諧、荒誕著稱，這次他更挑戰「反短影音」浪潮，製作長達60分鐘的錄像，內容從仿作教學頻道開始，意識流地跳接到台灣現況，甚至置入「台灣 NO.1」等隱喻。他開玩笑地在影片中勸世「做動畫很健康」，並運用90年代的3D動畫等冷門技術，帶領觀眾看見科技痕跡中的浪漫成分。

有趣的是，此作不只在螢幕裡，李亦凡與策展人哈法艾爾・馮希卡（Raphael Fonseca）將於現場配置量體巨大的3D列印雕塑，看似「斷肢殘骸」的物體，其實是為觀眾準備的座椅。李亦凡笑說，在威尼斯看展腳很痠，所以特地提供座椅，甚至還有手機充電線服務，讓觀眾感到貼心。影片中的角色還會隨時「打破第四面牆」，調侃現場觀眾，與之互動。

面對當前AI發展的狂潮，李亦凡自嘲是影像生產線中「病入膏肓的使用者」。他認為AI並非中性的工具，有時工具會「拒絕」你，這種親密又怪異的關係正是他的創作養分。作品最後以「眼球的故事」作結，探討在2026年，人類如何利用 AI 軟體「哭得像個專家」，揉合幽默、驚悚與隱喻的手法，是李亦凡以及哈法艾爾・馮希卡試圖與國際觀眾建立一場跨越文化、一起笑（或一起哭）的認同連結。

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