文學跨界30萬製作費徵才！台文館「新新新文學」徵件至4/30 加碼專業諮詢

台文館2026「新新新文學」徵件啟動，即日起至4月30日。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館主辦的 2026 年「新新新文學」青年創作實驗計畫正式啟動。台文館表示，此計畫於2025 年初試啼聲獲高度評價，今年決定全面升級。除了將每組團隊的製作費提升至新台幣30萬元，更首度提供全方位的「創作陪伴」與「專家諮詢」，協助青年創作者將文學文本轉化為成熟的展演作品。

台文館館長陳瑩芳表示，這項計畫去年的成果證明了台灣文學在不同媒材間的轉譯潛力。今年徵件主題定為「歷史正發生，台灣近未來」，鼓勵青年團隊重新閱讀既有文本，喚起歷史記憶並對未來大膽提問。入選團隊不僅能獲得實質資金支持，館方還會針對計畫內容延聘跨域專家，協助創作者從概念原型走向最終的專業發表。

請繼續往下閱讀...

本次徵件自即日起至4月30日下午6時截止，預計6月初公布入選名單，入選者將在 11 月的「台灣作家節」期間，於台灣文學基地與文學糧倉進行發表。台文館強調，只要是具備實驗精神的青年團隊，不限創作形式皆可報名，為自己的創意爭取跨界曝光的機會。報名資訊詳詢台文館台北分館官網（https://tp.nmtl.gov.tw）與台灣文學基地‧文學糧倉粉絲專頁（https://reurl.cc/qpZLrg）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法