不只乖乖讀小說！台文館「新新新文學」計畫徵件開跑 在老建築裡玩一場跨域大戲

「新新新文學」2025年成果作品《秀梅未說》，由李劭婕主創。（林育全攝，台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館積極推動「文學跨域實驗」，昨（31）日宣布 2026 年「新新新文學」青年創作實驗計畫徵件正式展開。台文館表示，此計畫旨在建構一個完整的文學實驗平台，邀請青年團隊以詩、小說或非虛構文本為核心，融合舞蹈、音樂或戲劇等多種藝術形式，挑戰台灣文學的當代表現與未來可能性。

「新新新文學」2025年成果作品《聽說沒有田野》由卓家安主創。（林育全攝，台文館提供）

回顧去年成果，許多年輕團隊成功將客語、台語及原住民語文本轉化為具備感官體驗的展演，顯見台灣文學在不同媒材間的轉譯能量。台文館館長陳瑩芳指出，「新新新文學」不僅是為了培力青年，更希望確立「台灣文學糧倉」作為國內文學跨域培力的核心價值。今年計畫以「過去與未來」為雙向軸線，鼓勵團隊透過展演重新詮釋在地敘事。

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「新新新文學」2025年成果作品《悲情夢》由重田誠治主創。（林育全攝，台文館提供）

台文館指出，本年度入選團隊將在11月「台灣作家節」登場，並於台灣文學糧倉及台灣文學基地進行發表。台文館表示，此次更加碼，將邀請專家陪伴與指導，讓創作者不再侷限於書頁，讓文學成為一場能與大眾對話的文化行動，展現台灣文學在近未來的多樣丰采。報名資訊詳詢台文館台北分館官網（https://tp.nmtl.gov.tw）與台灣文學基地‧文學糧倉粉絲專頁（https://reurl.cc/qpZLrg）。

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