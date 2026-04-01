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數位科技傳承戲曲功夫 林美香、陳昭香、張秀琴拿手戲教學正式上線

2026/04/01 09:00

陳昭香演示《韓信》技藝保存戲齣精華片段。（傳藝中心提供）陳昭香演示《韓信》技藝保存戲齣精華片段。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心為保存傳統表演藝術珍貴技藝，持續推動藝師拿手劇目的數位技藝保存計畫。繼首期完成小咪、孫榮輝等藝師紀錄後，第二期計畫正式發表林美香、陳昭香、張秀琴等3位歌仔戲資深藝師的技藝保存影音。三位藝師親臨現場演示教學戲齣精華，展現教學影音特色。傳藝中心主任陳悅宜表示，自113年首期影音上線迄今，已累積19萬觀看紀錄，顯見數位科技有助於傳統技藝的傳播。

張秀琴（左）演示《鍾馗嫁妹》技藝保存戲齣精華片段。（傳藝中心提供）張秀琴（左）演示《鍾馗嫁妹》技藝保存戲齣精華片段。（傳藝中心提供）

傳藝中心主任陳悅宜指出，傳統表演藝術需經長期舞台歷練，方能成就紮實功夫。第2期影音特別邀集歌仔戲優秀藝師林美香（旦）、陳昭香（生）、張秀琴（生、花面）錄製拿手劇目，親自示範並講解唱念、口白與跤步手路等心法。陳悅宜提到，現階段第3期正在製作唐美雲與陳勝在2位藝師的保存影音，未來將持續建構各劇種、不同行當藝師的技藝紀錄，將藝師的舞台經驗化作戲曲傳承的養分。

林美香演示《石平貴與王寶釧．回窯》技藝保存戲齣精華片段。（傳藝中心提供）林美香演示《石平貴與王寶釧．回窯》技藝保存戲齣精華片段。（傳藝中心提供）

第2期技藝保存內容由3位藝師與顧問團隊陳勝國、陳進興、蔡欣欣、洪瓊芳聯合規劃。林美香在《石平貴與王寶釧．回窯》中，體現苦旦唱念與水袖功的精髓，特別是｢背詞」唱腔重喉韻，需搭配柔軟水袖表現悲苦心境，並示範「都馬調」中賦予層次變化的「牽韻」技巧。陳昭香則在《韓信》中展示小生工架，精準揣摩韓信的醉步姿態，生動展現從正生跨度至三花行當的表演層次，並透過「亂介」身段外化人物內心的激烈掙扎。

張秀琴藝師為歌仔戲界首位演繹花面鍾馗的女小生，在《鍾馗嫁妹》中，她結合文生唱念與「幌散鬃」、「蹬盤坐」等身段，傳達鍾馗生前悲憤，並運用「陰調」鬼韻哭腔表現兄妹陰陽兩隔的哀痛。張秀琴更進一步拆解14種騎驢姿態，並傳授練習「幌散鬃」時脖子施力的訣竅。3位藝師的技藝保存及說戲教學影音，已在傳藝中心「技藝．記憶」網站及YouTube頻道上線，開放各界觀賞學習。

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