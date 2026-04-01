捕捉山城最溫柔光影！ 「我所看見的銅鑼之美」攝影展開展

捕捉山城最溫柔的光影！「我所看見的銅鑼之美」攝影展開展。（圖由張麥斯提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗銅鑼的日常之美，即將透過在地攝影師的鏡頭與大眾見面！苗栗知名在地攝影師張麥斯即日起在苗栗縣銅鑼鄉「1895文化生活館」舉辦為期近一個月的個人攝影特展「我所看見的銅鑼之美」，展期至26日。

捕捉山城最溫柔的光影！「我所看見的銅鑼之美」攝影展開展。（圖由張麥斯提供）

張麥斯說，攝影展不僅僅是風景的記錄，更是一次深入大街小巷的情感捕捉。張麥斯長期捕捉在地之美，擅長運用細膩的光影處理，將銅鑼的四季變換、山城特有的地貌，以及生活在其中的人文故事化為永恆。張麥斯表示，銅鑼的美往往藏在平凡的日常裡，希望透過這些影像，邀請觀眾用不同的視角，重新認識這片熟悉卻又迷人的土地。

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捕捉山城最溫柔的光影！「我所看見的銅鑼之美」攝影展開展。（圖由張麥斯提供）

展期即日起至4月26日止，地點位於銅鑼火車站旁的「1895文化生活館」。館方提醒，展覽開放時間為每日上午8點至下午5點，需特別注意每週三為休館日，邀請大家趁著春日好時光，走進影像世界，感受最真實且溫柔的銅鑼風景。

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