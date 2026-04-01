新竹美展25週年徵件開跑！ 竹塹獎獎金提升至20萬

新竹縣市攜手辦理的年度指標性競賽「新竹美展」，將最高榮譽「竹塹獎」獎金提升至20萬元。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣市攜手辦理的年度指標性競賽「新竹美展」，將最高榮譽「竹塹獎」獎金提升至20萬元，鼓勵更多優秀藝術創作者參與。竹市文化局表示，凡出生、曾設籍，或於新竹縣、市居住、就學及就業藝術創作者，皆具報名資格。本屆徵件分為6大類別，涵蓋西方媒材類、影像暨數位內容科技媒體類、立體暨造形藝術類、東方媒材類、書法篆刻類及工藝設計類等，展現多元創作面向。徵件活動自4月7日起至5月1日止，廣邀各領域創作菁英踴躍投件。

今年適逢「新竹美展」25週年，為擴大參與，本屆特別採線上報名方式徵件，並將最高榮譽「竹塹獎」獎金自15萬提升至20萬。希望透過競賽鼓勵創作、促進交流，讓藝術融入城市日常，形塑具有在地特色的文化風貌。

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文化局表示，本屆賽事分為「線上初審」及「作品原件複審」兩階段辦理，初審全面採線上徵件方式進行。徵件期間自4月7日13時起至5月1日止。初審通過者將另行個別通知，並須於6月7日及6月8日送達原件作品參加複審。另徵件簡章將於4月1日公告於新竹市文化局及新竹縣政府文化局官方網站，請參賽者留意最新資訊並於線上完成報名作業（徵件網址：https://reurl.cc/3k3OZV）。

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