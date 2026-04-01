黃阿瑪下班了！新人「啤下組織」接棒大灑幣 青年衝劇場最高回饋300點不限次數

文化幣第二季代言人「啤下組織」接棒，4至6月使用文化幣購買青年席位，最高300點回饋。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2026年文化幣自元旦開放領用至今，短短3個月領取人數已逾123萬人，領取率突破6成，消費金額高達7.7億元。文化部今（1）日宣布，第2季代言人由人氣 IP「啤下組織」正式接棒，並以「青春表藝 精彩滿點」為主題，推出4至6月期間限定的表演藝術青年席位加碼方案。青少年朋友只要進入劇場看戲，除了原有的票價優惠，每張票還能再獲得「用多少、回饋多少」的點數補貼，單張最高回饋300點。

文化部表示，今年文化幣採取常態化發放，針對13至22歲青年提供1200點文化幣。為了增加使用趣味，文化部將 APP 遊戲化並規畫四季代言人制度。繼第1季由「黃阿瑪的後宮生活」帶領學生進電影院看國片後，第2季改由「啤下組織」黑啤與夥伴們登場。只要購買至少 2張表演藝術青年席位票券，完成指定任務即可獲得限定版「啤下組織」數位徽章，還有機會抽中限量IP周邊商品。

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根據文化部統計，今年透過文化幣購買表演藝術票券已超過2.3萬張，其中青年席位佔比約6成。為了實質挹注表藝產業，第2季加碼方案特別強調回饋次數無上限，每張票回饋上限300點，鼓勵青少年勇於嘗試不同的表演形式。

4至6月期間，全台劇場節目相當精采。國家表演藝術中心旗下的兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營及國家交響樂團（NSO），將推出改編自熱門影集《影后》的舞台劇《我不是影后》、集結經典電影樂章的《電影交響世紀》，以及結合科技藝術的豪華朗機工新作《最後一問》。

此外，深受年輕人喜愛的脫口秀也加入加碼行列，包括在北中南高四地巡演的《職男人生12－愛拚才會贏》，以及新竹縣的「《好了啦！達康！》」。雲門舞集則在嘉義縣推出《一個藍色的地方》與《來》雙舞作。文化部提醒，目前「啤下組織」已正式登錄文化幣APP，邀請符合資格的青少年朋友跟著黑啤的身影，一起進入劇場體驗表演藝術的獨特魅力。

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