兒童節連假「藝」起玩！ 新北美術館魔幻馬戲、泡泡秀免預約登場

曾於WCA世界小丑大賽奪金的「世界冠軍小丑」，將以結合特技與角色扮演的精湛演出帶來國際級水準。（文化局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕迎接清明及兒童節四天連假，新北市文化局自4月3日至6日於新北市美術館推出系列藝文活動，集結魔術、特技、馬戲及世界冠軍小丑演出，打造連四天共12場次的藝術盛宴。活動採全程免費、無需報名，規畫戶外街頭藝人互動與室內舞台秀，邀請家長帶著孩子走進美術館，在藝術與歡笑交織的氛圍中，共度充滿想像力與驚喜的假期。

迎接兒童節連假，新北市文化局自4月3日至4月6日於新北市美術館，推出連續四天不間斷的戶外與室內演出活動。（文化局提供）

新北市文化局指出，此次連假活動以「輕鬆參與、全齡共享」為核心，每日上午11 點、下午1點及2點30分均安排不同型態的演出，地點分布於美術館1樓售票口周邊及B3多功能廳，提供民眾多層次的觀賞體驗。

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文化局表示，活動首日由「魔幻泡泡互動秀」揭開序幕，結合西洋魔術與「搏逗兄弟經典馬戲秀」，展現高超雜耍特技；4月4日則有充滿驚奇的「廚師馬戲秀」與造型亮眼的「繽紛小丑秀」，營造歡樂觀演氛圍。

「馬力兄弟特技秀」則以熟悉的遊戲角色為靈感，打造動感十足的舞台。（文化局提供）

4月5日的節目亮點包含曾獲WCA世界小丑大賽金牌的「世界冠軍小丑」帶來國際級演出，以及結合遊戲角色靈感的「馬力兄弟特技秀」；下午則由天馬戲創作劇團演出馬戲親子劇《蟲蟲探險家》，將特技融入環境教育，達到寓教於樂的效果。

連假最後一天4月6日，則由充滿視覺張力的「現代馬戲」與「一拋而紅－大頭」雜耍帶動情緒，最終由融合默劇與高難度特技的「摩登馬戲秀」為活動畫下句點。新北市美術館強調，系列活動皆無須購票或事先報名，民眾可自由入場，是親子家庭連假出遊的絕佳選擇。

活動集結魔術、小丑秀、特技與馬戲等多元內容，連續四天共12場次，打造適合親子共遊的藝術假期。（文化局提供）

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