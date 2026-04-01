前主播副校長遭解雇提告 台灣戲曲學院聲明駁斥內鬥：當事人曠職逾92日

國立台灣戲曲學院。（本報資料照）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣戲曲學院近日因人事處置引發關注，有媒體報導指出，校方高層疑似在處理校園性平案期間進行內部鬥爭，以「車在人在」的監視器紀錄認定曾任新聞主播的敖姓前副校長嚴重曠職並火速解雇，導致當事人提告爭取權益。對此，台灣戲曲學院於今（1）日發布正式聲明，嚴正澄清相關報導內容涉及人事處置與校務運作等多處與事實不符，強調終止契約是基於具體的差勤違失，而非行政內鬥。

針對媒體報導質疑校方因狼師案遭監察院糾正、教育部凍結補助而引發內鬥，台灣戲曲學院聲明指出，校方已落實校園性平正義，針對過去調查程序的違失，已完成相關審議並解聘涉案教師，目前教育部已正常撥付經費，校務運作一切正常。關於前副校長離職爭議，校方強調是「依法啟動調查，確保校園行政紀律」，並非子虛烏有。根據台灣戲曲學院聲明內容，校方於114年8月接獲教育部函轉民眾檢舉，指稱前契聘副校長「疑似有重大差勤違失」。經專案小組回溯勾稽相關紀錄，「當事人於112年11月29日至114年10月16日期間，差勤異常日數高達360日」。校方進一步指出，免刷卡不代表不需遵守上下班規範，且相關請假資料顯示當事人曾依程序申請校內外兼課，「足證其明知悉必須遵守本校上下班時間及請假手續之差勤規定」。

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校方更在聲明中揭露，相關公文及請假紀錄顯示當事人自113年8月起未再依法辦理兼課請假手續，而是「改以逕行指示人員至差勤系統後台違法登錄假單，規避首長核准程序」。校方表示，最終認定其共計曠職92日2小時，遂依據雙方簽訂之契約書約定，於114年10月20日終止契約，行政程序嚴謹。針對「宮鬥」傳聞，校方表示至今仍在尋找合適副校長人選，「宮鬥邏輯上不成立」，校長亦已對當事人盡到提醒與溝通職責。

台灣戲曲學院重申，本案已進入司法審理階段，基於對司法獨立審判之尊重，其餘細節暫不便揭露。校方呼籲新聞媒體應善盡查證義務，對於報導中諸多悖於事實之陳述表示遺憾。目前當事人已委託律師提出確認雇傭關係存在的民事訴訟，雙方雖歷經調解仍未達成共識，真相將交由司法裁決。

國立台灣戲曲學院聲明稿全文。（國立台灣戲曲學院提供）

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