新竹縣蕭如松藝術節登場 解謎走讀守護竹東客家文化

蕭如松藝術節開幕記者會，由新竹愛樂弦樂四重奏拉開序幕。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣蕭如松藝術節今天開跑！竹東蕭如松藝術園區表示，今起到9月30日結合藝文講座、解謎走讀、食農藝術教育及藝術展覽等多元活動，其中特別推出「時光旅人解謎走讀」，邀請全國旅人們集結，解鎖竹東的時光密碼，守護客家文化傳承。

新竹縣蕭如松藝術節開箱起跑，今起到9月30日結合藝文講座、解謎走讀、食農藝術教育及藝術展覽等推出多元活動。（記者廖雪茹攝）

蕭如松藝術節開幕記者會，由新竹愛樂弦樂四重奏拉開序幕，文化局長朱淑敏和在地縣議員林昭錡、楊昌德、鄭朝鐘等人，一起拉開百年寶箱展示藝術節的各項精彩活動。

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朱淑敏表示，蕭如松藝術節除了多檔精彩畫展，還結合時令和在地特色設計活動。4月4日的「家裡梅大人」脆梅&藝術手作，4月15日至5月11日的林慧芳與黃孟玲「找朋友」繪本簽書會暨作品展，5月14日至6月7日的許文昌五戶亂畫聯展。

6月11日至7月5日的游雯珍創作展，7月1日至26日的時光旅人解謎走讀，7月9日至8月2日的台灣畫藝學會年度展，8月6日至30日的侯彥廷水彩畫展，以及9月3日至27日的陳顯章水彩油畫個展。

竹東藝想家活動的藝術創作挑戰，首先是經典枯枝筆創作，參與者將使用枯枝作為畫筆，發揮創意，創作出獨特的藝術作品。其次，「後台老粄-創意米食」活動將鼓勵參與者發揮想像，利用米食製作出個人專屬的粄。

「如松講堂」今年除了講座外，更是力邀大師們開辦工作坊：5月21日金莉水彩花卉生命律動工作坊，6月20日劉佳琪刀筆水彩工作坊，7月2日蔡銀杏芳香呼吸療癒與鼻腔淨化調理，9月5日張家榮英倫夜光風景構成課程，以及11月14日綦宗涵減法水彩工作坊。各活動訊息請上蕭如松藝術園區臉書粉絲團查詢及報名。

竹東蕭如松藝術園區。（記者廖雪茹攝）

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