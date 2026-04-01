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嘉義文創園區歷史建築4月起施工修繕 業者租約到6月底盼文化部提因應作為

2026/04/01 17:35

嘉義文化創意產業園區9棟歷史建築將施工修繕，進駐業者嘆通知太倉促。（記者王善嬿攝）嘉義文化創意產業園區9棟歷史建築將施工修繕，進駐業者嘆通知太倉促。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕隸屬於文化部的嘉義文化創意產業園區為改善歷史建物漏水等問題，編列6,742萬602元辦理「嘉義文化創意產業園區編號E棟等9棟建物設施修復及再利用工程」，4月23日將從無廠商進駐的5棟建物開始施作；有業者反映，文化部4月開始施工，3月26、27日才開說明會，通知程序太「粗魯」，且租約到6月底，衝擊多間業者營運，盼文化部傾聽業者需求、提出因應作為。

園區知名的「國王蝴蝶秘密基地」咖啡昨晚透過臉書公告，因應文化部將進行歷史建物修繕工程，營業到4月26日就要先行退場，「事情來的電光火石，工期10個月也可能更久，損失對我來說實在難以估算」。

文化部回應，會協助9家受影響業者先遷移到園區其他適宜空間。（記者王善嬿攝）文化部回應，會協助9家受影響業者先遷移到園區其他適宜空間。（記者王善嬿攝）

業者吳連銘表示，去年文化部曾通知將進行修繕工程，但後續招標進度未提前通知，上週才開施工前說明會；今年租約6月底到期，雖支持歷史建築修繕，然而像他們店內有裝潢、硬體設施，文化部施工修繕將牽涉到業者是否搬遷？或暫時在園區其他地方營運等問題，及搬遷需要人力、時間，至今未向業者提出因應做法，他將與其他業者評估需求，明天協調會時向文化部反映。

文化部回應，嘉義文創園區9棟歷史建物因應計畫，去年1月6日已經嘉義市文化局核定，工程案去年10月上網招標，期間園區營運單位台灣生活美學基金會已陸續向9家業者說明；工程於今年3月19日決標後，基金會3月26、27日已與業者開說明會，主動媒合9家業者施工期間先遷移至園區其他適宜空間，多數業者已選定進駐空間。

文化部強調，生美基金會在工程規劃及招標階段，陸續都有向業者說明將施工，業者反映事項，生美基金會一直持續溝通並積極提供協助，將請生美基金會繼續向業者溝通與提供協助。

嘉市文化局說，嘉義文創園區現由文化部管理營運，文化局會持續關心後續狀況，如有需要，將盤點市區其他空間，提供園區商家協助。

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