首座阿里山林鐵客車廂進駐校園 嘉市林森國小「閱之森」閱讀空間啟用

阿里山林鐵小火車退役車廂SPC28客車廂，進駐林森國小成閱讀學習空間。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市林森國小與嘉義市政府、阿里山林業鐵路及文化資產管理處攜手合作，斥資380萬元將退役的阿里山林鐵火車SPC28車廂改造成「閱之森」閱讀空間，及建置周邊高架地板平台等，讓老車廂注入新生命，成為地方故事、知識與文化傳承場域，此客車廂也是全國首個進入校園的退役阿里山林鐵火車車廂。

嘉義市林森國小再利用退役林鐵火車客車廂，作為閱讀學習空間。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠表示，林森國小緊鄰阿里山林鐵軌道，學校前身為日治時期「新高公學校」，是林業子弟讀書的地方，校園課程與林鐵文化有密切的關係；感謝林鐵處及教育部支持，促成將第一代阿里山客車廂轉化為閱讀空間，並選用象徵林森國小創校年份民國28年的SPC28車廂，對林森國小及學子而言別具意義。

請繼續往下閱讀...

市府教育處長郭添財說，「閱之森」獲教育部國民及學前教育署2024年充實設施設備計畫補助307萬5000元，用於森鐵小火車特色教學場域暨步道改善工程，嘉義市政府另補助72萬5000元建置周邊高架地板平台，合計經費380萬元。

林森國小校長吳育楷表示，學校自日治時期創立已87年歷史，肩負林業子弟教育使命，與阿里山林業鐵路有深厚歷史淵源，此次退役阿里山客車廂SPC28進駐校園改造為閱讀場域，不僅延續林鐵文化，也讓孩子在充滿檜木香氣的車廂內閱讀、與歷史對話。

今阿里山林鐵及文資處長王昭堡、副處長周恆凱到場見證歷史時刻。SPC28車廂是在1984年購置，曾是「阿里山號」客車廂，今另有嘉義南區扶輪社捐助10萬元整修經費、天驥營造有限公司、建築設計團隊及台灣義築協會共同投入規畫施工，見證退役車廂從鐵道文化資產轉化為校園閱讀場域的跨機關合作成果。

林森國小再利用退役林鐵火車車廂，打造「閱之森」閱讀學習場域，嘉義市長黃敏惠（右五）、林鐵及文資處長王昭堡（右六）等人今啟用。（記者王善嬿攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法