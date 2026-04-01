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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

怕AI生成「假台南」南市首創打造專屬文化AI模型

2026/04/01 17:38

南市政府今日宣布發表「台南市文化內容生成平台」，打造全台第1個「文化AI影像生成模型」。（記者洪瑞琴攝）南市政府今日宣布發表「台南市文化內容生成平台」，打造全台第1個「文化AI影像生成模型」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕生成式AI席捲全球，南市政府也把AI技術用在文化保存上。市長黃偉哲今（1）日宣布推出「台南市文化內容生成平台」，打造全台第1個「文化AI影像生成模型」，透過近萬張台南老照片訓練AI，讓科技成為保存城市記憶的新工具，也提供文化創作者更友善的創作平台。

台南市長黃偉哲與AI生成的「黃偉哲」同框擊掌，象徵科技與文化的跨界合作。（記者洪瑞琴攝）台南市長黃偉哲與AI生成的「黃偉哲」同框擊掌，象徵科技與文化的跨界合作。（記者洪瑞琴攝）

啟動儀式現場出現有趣畫面，AI生成的「黃偉哲」與市長本人同框擊掌，象徵科技與文化的跨界合作。黃偉哲表示，AI發展快速，但如果使用一般通用模型，輸入「古蹟」或「老街」，常生成泛亞洲風格的畫面，缺乏地方特色。他強調，台南是台灣重要的文化古都，不應讓演算法把台南紅磚牆、圓拱門、老街特色磨平。因此在中央援助下投入資源打造專屬AI模型，讓AI能理解並重現屬於台南的歷史風貌。

南市智慧發展中心主任陳冠中指出，近年生成式AI影像技術普及，輸入文字就能生成圖片，但常出現文化「失真」的情況。當想生成某個時期的台南古蹟或老街場景時，結果常讓在地人覺得「這不是台南」。原因在於多數AI模型使用國外資料訓練，缺乏台灣在地文化脈絡，難以辨識台南獨特的建築與時代風格。

因此市府蒐集近萬張記錄府城歲月的老照片，並邀請文史工作者協助資料標註與校正，讓AI逐步學習台南的街景、建築與歷史場景，建立具有在地辨識能力的影像模型。

台南打造全台首座文化AI影像生成模型，故事永遠。（記者洪瑞琴攝）台南打造全台首座文化AI影像生成模型，故事永遠。（記者洪瑞琴攝）未來平台可應用在觀光推廣、數位典藏與文化教育等領域，讓科技與文化結合，傳承台南深厚的城市記憶。（記者洪瑞琴攝）未來平台可應用在觀光推廣、數位典藏與文化教育等領域，讓科技與文化結合，傳承台南深厚的城市記憶。（記者洪瑞琴攝）

「台南市文化內容生成平台」也設計多項實用功能，包括「文字生成圖片」，只要輸入文字就能生成具有台南文化元素的影像；「局部重繪」，可針對影像特定區域進行修改與延伸；以及「老照片解析度放大」，利用AI提升老照片清晰度，讓珍貴歷史影像能更好保存與再利用。現場也有導演白家德分享使用經驗，肯定平台功能實用。

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