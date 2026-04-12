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不是松阪肉 懂得挑這塊肉就知是行家

2026/04/12 11:00

從五花肉接近肥肉與豬皮之間剔出來的那層瘦肉，有個透著玄機的名稱。（梁瓊白攝）從五花肉接近肥肉與豬皮之間剔出來的那層瘦肉，有個透著玄機的名稱。（梁瓊白攝）

〔文／梁瓊白〕聽過「玻璃肉」嗎？知道是什麼肉、哪個部位？其實它是從五花肉接近肥肉與豬皮之間剔出來的那層瘦肉，因為非常薄，還帶著點肥肉的透明感，於是肉販就將它取了「玻璃肉」這麼一個透著玄機的名稱。

玻璃肉是從五花肉裡片出來的瘦肉，經過大火快炒非常嫩，甚至可以不用太白粉醃，油熱直接下鍋炒就好，搭配的蔬菜用芹菜管、蒜苔、蘆筍、四季豆都行，為了配色，吃辣的可以加辣椒絲，怕辣的就用紅甜椒，是一道快炒就好看又好吃的家常菜。

等嫩薑上市的時候跟大量嫩薑絲爆炒，再用醬油膏調味，也是一絕。

因為肉片薄所以好切，買來的玻璃肉都是整大片的，先直分三等份再橫著逆紋切出肉絲，但是經過熱炒，肉絲會收縮變短，看起來會比下刀時粗，還好芹菜管、蒜苔、蘆筍或四季豆的外觀都不是細的，因此一起搭配沒有違和感，這對刀工稍差的人來說省事不少。

玻璃肉是特殊部位的特殊口感，因為數量少，需要早去買或是預訂，不過價格比其他部位的肉貴很多，沒嘗過的可以買來吃吃看。

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