調查兵團南下府城！進擊的巨人音樂會4/8開搶 交響樂結合搖滾Live重燃10年熱血

漫畫《進擊的巨人》不僅是粉絲們心中神作，動畫音樂也超越配樂範疇，成為粉絲心中不屈的象徵。（MNA牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕繼去年在台北小巨蛋掀起萬人朝聖狂潮後，全球巨人迷引頸期盼的《進擊的巨人》Beyond the Walls 世界巡演音樂會，正式宣布將於今年 6月首度跨越國道，進軍南台灣。這場由 MNA 牛耳藝術主辦、台南市政府共同主辦的音樂盛事，預計在6月5日至6月7日於台南文化中心連演5場，門票將於4月8日中午12點正式開賣。

牛耳藝術表示，本次台南站不僅是南台灣首演，更引進與杜比劇院、卡內基音樂廳及雪梨歌劇院同等級的國際製作規格，演出內容由原創大師澤野弘之（Hiroyuki SAWANO）與山本康太（KOHTA YAMAMOTO）親自監督，採用日本原版樂譜，並由官方世界巡演指定的頂尖歌手與搖滾Live Band領軍。音樂會將重現《at'aek ON taitn》與《Footsteps of Doom》等粉絲心中的神曲，帶領樂迷重回牆內的生存掙扎與熱血瞬間。

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由日本漫畫家諫山創創作的《進擊的巨人》，自 2009年開啟連載以來，憑藉深邃的哲學思辨與壯闊的世界觀，成為當代極具影響力的史詩作品。雖然動畫已在2023年畫下句點，但其靈魂配樂早已超越動畫範疇，成為粉絲心中不屈意志的象徵。牛耳藝術指出，現場將同步在銀幕播放動畫精華選段，將調查兵團的奮戰、艾連的抉擇與人類抗爭的信念完美揉合，打造如劇場般的沉浸式感官體驗。

此次在台南文化中心規劃豐富場次，從6月5日晚間首演開始，連續三天共計5場演出，讓粉絲能依據行程彈性選擇，感受全球頂尖音樂殿堂的演出，在府城重燃熱血。詳詢MNA牛耳藝術。

《進擊的巨人》世界巡演音樂會將於6月前進台南首演。（MNA牛耳藝術提供）

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