自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

調查兵團南下府城！進擊的巨人音樂會4/8開搶 交響樂結合搖滾Live重燃10年熱血

2026/04/01 17:06

漫畫《進擊的巨人》不僅是粉絲們心中神作，動畫音樂也超越配樂範疇，成為粉絲心中不屈的象徵。（MNA牛耳藝術提供）漫畫《進擊的巨人》不僅是粉絲們心中神作，動畫音樂也超越配樂範疇，成為粉絲心中不屈的象徵。（MNA牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕繼去年在台北小巨蛋掀起萬人朝聖狂潮後，全球巨人迷引頸期盼的《進擊的巨人》Beyond the Walls 世界巡演音樂會，正式宣布將於今年 6月首度跨越國道，進軍南台灣。這場由 MNA 牛耳藝術主辦、台南市政府共同主辦的音樂盛事，預計在6月5日至6月7日於台南文化中心連演5場，門票將於4月8日中午12點正式開賣。

牛耳藝術表示，本次台南站不僅是南台灣首演，更引進與杜比劇院、卡內基音樂廳及雪梨歌劇院同等級的國際製作規格，演出內容由原創大師澤野弘之（Hiroyuki SAWANO）與山本康太（KOHTA YAMAMOTO）親自監督，採用日本原版樂譜，並由官方世界巡演指定的頂尖歌手與搖滾Live Band領軍。音樂會將重現《at'aek ON taitn》與《Footsteps of Doom》等粉絲心中的神曲，帶領樂迷重回牆內的生存掙扎與熱血瞬間。

由日本漫畫家諫山創創作的《進擊的巨人》，自 2009年開啟連載以來，憑藉深邃的哲學思辨與壯闊的世界觀，成為當代極具影響力的史詩作品。雖然動畫已在2023年畫下句點，但其靈魂配樂早已超越動畫範疇，成為粉絲心中不屈意志的象徵。牛耳藝術指出，現場將同步在銀幕播放動畫精華選段，將調查兵團的奮戰、艾連的抉擇與人類抗爭的信念完美揉合，打造如劇場般的沉浸式感官體驗。

此次在台南文化中心規劃豐富場次，從6月5日晚間首演開始，連續三天共計5場演出，讓粉絲能依據行程彈性選擇，感受全球頂尖音樂殿堂的演出，在府城重燃熱血。詳詢MNA牛耳藝術。

《進擊的巨人》世界巡演音樂會將於6月前進台南首演。（MNA牛耳藝術提供）《進擊的巨人》世界巡演音樂會將於6月前進台南首演。（MNA牛耳藝術提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中