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週末相揪戲棚下！4/10「變身超進化」免費看戲兼逛美食市集 到戲曲中心重溫廟口時光

2026/04/01 17:07

金鷹閣電視木偶劇團《西遊記之鬧天宮》演出精采偶戲武打片段。（傳藝中心提供）金鷹閣電視木偶劇團《西遊記之鬧天宮》演出精采偶戲武打片段。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心自4月10日起至4月26日，連續３週在台灣戲曲中心戶外廣場舉辦「民間戲曲劇藝提升計畫」成果展演。今年以「變身・超進化」為主題，除了有8檔免費外台好戲輪番上陣，更同步結合「藝食市集」與深度戲曲體驗，打造一場屬於當代的台式庶民嘉年華。

傳藝中心陳悅宜主任表示，這項計畫邁入第２年，重點在於為民間戲曲培育接班人。參與演出的32位新秀歷經13門專業課程打磨，劇種橫跨歌仔戲、布袋戲、客家戲及北管戲。這群明日之星將帶著紮實的技藝功底，在戲棚下綻放光芒，展現外台戲從傳統走向精緻藝術的「進化」過程。

傳藝中心陳悅宜主任（前排中）及「民間戲曲劇藝提升計畫」主持人林幸慧副教授（前排左4）與團隊及培訓人員合影。（傳藝中心提供）傳藝中心陳悅宜主任（前排中）及「民間戲曲劇藝提升計畫」主持人林幸慧副教授（前排左4）與團隊及培訓人員合影。（傳藝中心提供）

活動首週由各式劇種打頭陣，包含繡花園戲劇團的歌仔戲《姜子牙下山》與金鷹閣電視木偶劇團的特效布袋戲《鬧天宮》。第２週聚焦「客家與亂彈主題」，特別由人間國寶潘玉嬌傳承子弟演出經典劇目《黃鶴樓》。第３週則有新和興總團演出英雄事蹟《秦英掛帥》，以及姿蓉歌劇團扣人心弦的《靈前會母》，檔檔皆由新生代演員挑大梁，展現民間文化蓬勃的生命力。

除了台上的精采演出，場邊的「藝食市集」提供刈包、糖葫蘆、烤香腸等傳統美食，滿足民眾一邊看戲一邊大快朵頤的渴望，此外，主辦單位也特別規畫的「傳統藝術練功房」邀請民眾從觀眾變身「戲中人」，現場可換上精緻戲服拍照、學習水袖身段，或在陳錫煌掌中劇團的指導下體驗十指弄兵的魅力。現場還有肢體探索遊戲與皮影手作，讓大人小孩都能親身參與這場傳統藝術的進化歷程。3週共計8場免費演出，下午4點起更有市集與體驗活動開跑。無論是想尋找懷舊情懷的長輩，還是想帶孩子體驗台灣在地文化的家長，都能在台灣戲曲中心找到最道地的週末休閒時光。

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