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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

兒童節來段親子輕旅行 台北凱撒推「益童玩台北」住房專案

2026/04/01 19:10

「益童玩台北」住房專案贈送「北北基好玩卡一日交通券」。（台北凱撒大飯店提供）「益童玩台北」住房專案贈送「北北基好玩卡一日交通券」。（台北凱撒大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接4月兒童節與春季旅遊旺季，看準親子出遊需求，台北凱撒大飯店4月1至30日推出住房專案「益童玩台北」，入住送「北北基好玩卡一日交通券」與「悠活原力400億敏立清益生菌」，連續入住2晚以上，還可享平日房價9折優惠，並依房型人數加碼贈送館內人氣自助餐廳Checkers早餐。此外，住房專案亦可加購高鐵飯店聯票，方便南部旅客規畫北上旅行，讓家庭旅客輕鬆規畫一趟豐富的親子城市假期。

台北凱撒大飯店「悠遊客房」以活潑的主題牆面設計營造輕鬆氛圍。（台北凱撒大飯店提供）台北凱撒大飯店「悠遊客房」以活潑的主題牆面設計營造輕鬆氛圍。（台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒大飯店「精緻四人房」寬敞空間適合親子家庭入住。（台北凱撒大飯店提供）台北凱撒大飯店「精緻四人房」寬敞空間適合親子家庭入住。（台北凱撒大飯店提供）

近年不少南部家庭流行規畫搭乘高鐵結合城市旅遊的親子行程，早上搭乘高鐵北上，中午即可抵達台北展開旅程。由於台北凱撒大飯店正對台北車站，與捷運系統無縫連接，旅客抵達後只需步行即可入住，再透過捷運或公車串聯城市景點，不僅節省交通時間，也讓親子旅程更加輕鬆有彈性。台北凱撒大飯店說明，專案贈送的「北北基好玩卡一日交通券」可在效期內不限次數搭乘台北捷運、公車以及6條台灣好行景點接駁路線，包括九份金瓜石線、北投竹子湖線、木柵平溪線、皇冠北海岸線、黃金福隆線與濱海奇基線，一卡在手即可輕鬆串聯北北基熱門景點。透過大眾運輸探索城市，也符合近年興起的低碳綠色旅遊概念，親子旅客可安排藝文景點巡禮或自然生態旅程，在輕鬆移動中感受城市與自然風光。

台北凱撒大飯店自助餐廳「Checkers」4月推出兒童月餐飲優惠。（台北凱撒大飯店提供）台北凱撒大飯店自助餐廳「Checkers」4月推出兒童月餐飲優惠。（台北凱撒大飯店提供）

除了住宿專案外，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳也於4月1至30日推出一整個月的兒童月餐飲優惠，活動期間於午餐與晚餐餐期推出「一大一小同行、孩童免費」活動，只要一位成人攜帶一位孩童用餐，孩童餐費即可免費，僅需依原價酌收服務費，優惠人數可依此類推，適合大手拉小手來此家庭聚餐。餐廳兒童收費標準為0至6歲免費、6至12歲半價，12歲以上則依成人價格計算，本活動不適用於下午茶餐期，且不得與其他優惠併用。更多相關優惠內容詳詢台北凱撒大飯店官網。

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