不是愚人節玩笑 佐登妮絲城堡4月1日起全面免門票開放

佐登妮絲城堡感恩回饋，4月1日起全面免費入園。（佐登妮絲城堡提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕佐登妮絲迎來集團37週年與佐登妮絲城堡4週年慶，為感謝全台粉絲長期陪伴，宣布自2026年4月1日起，佐登妮絲城堡實施「全面免門票」開放，邀請大眾走進萬坪歐洲花園共享幸福時光、回味一秒到歐洲的魅力。除了4月1日起免門票，佐登妮絲兒童節連假起更首度舉辦「城堡寫生祭」，比賽分3組進行，最高獎金達6,000元；4月3至6日，凡早鳥報名即贈限量雄獅水彩組，完成報名與投稿更直接領取佳作參賽禮500元產品抵用券。

「城堡寫生祭」第1名獎金6,000元，完成報名與投稿再贈500元產品抵用券。（佐登妮絲城堡提供）

佐登妮絲城堡表示，未來城堡將每月固定舉辦「城堡家庭日」，並規畫多元主題活動，讓這座觀光聲量冠軍的城堡，真正成為全家人共賞風景、創造回憶的溫暖場所。此外，國際賽事也將在佐登妮絲城堡舉辦，4月25日將舉辦「世界夫人先生台灣區選拔」，持續深化城堡的國際性。至於在保養美妝方面，佐登妮絲同步在美妝專業線發力，攜手法國百年精油大廠HRF簽署戰略合作，推出符合國家標準PIF規範的「七序精油」與「晚安無瑕維Ａ精萃油」系列新品，重新定義AI時代的科學保養標準。更多相關訊息詳詢佐登妮絲城堡官網。

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