衛武營「花露露的童樂節」7/4至19日登場

衛武營「花露露的童樂節」將於7月4至19日登場 。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心「花露露的童樂節」將於7月4至19日登場，今年以「出發吧，探險隊！」為主題，推出5檔劇場展演，還有6項創意學習，以及多元戶外玩樂，邀請親子展開藝文冒險。

藝術總監簡文彬表示，2026高雄兒童節超震撼的日本擬真恐龍秀DINO-A-LIVE將於4月3日於衛武營登場，高雄成長的孩子真的很幸福，可以從春天高雄兒童節一路玩到夏天衛武營童樂節，讓藝術自然而然地陪伴大家成長是最開心的事，今年童樂節不僅是孩子們最期待的夏日嘉年華，更是一趟充滿驚奇的永續探險旅程，帶領親子從心出發關懷自然，讓每一次看表演、玩藝術的過程，都成為實踐愛地球的綠色行動。

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5檔劇場節目展演充滿魔幻與反思，帶來深刻的生命啟發，由美國瓦卡偶劇團《渡渡鳥去哪了？》7月4至5日打頭陣，融合肢體表演、偶戲與絢麗視覺，演出渡渡鳥與骷髏男孩之間生存、生命與友誼故事。

移動故事屋《機器人流浪記：迷路的阿諾 × 貓咪黃金鄉》連續二個周末登場，以兩齣180度環景動畫，搭配演員說書、近距離互動與沉浸式體感特效，引領親子跟著舊冰箱改造的機器人追尋自我認同，在古埃及沙漠與海洋中體認環境永續重要性。

衛武營原創IP花露露舞台劇《搶救魔幻飛船》7月11日華麗回歸，帶領親子再度踏上旅程，找回伊摩小鎮笑聲；7月15日《花露露的童話奇緣》體驗亞洲最大管風琴震撼；7月18至19日嚐劇場《小雨滴》透過少量語言的物件劇場及現場擬音，以Hope小女孩與小雨滴的奇幻旅程，傳遞珍惜水資源理念。

衛武營也規劃6項創意學習與導覽活動，《2026衛武營音樂營&歐洲銅管之聲》帶領親子遨遊多元豐富樂音；《小小前台領航員》與《兒童導覽：劇場小小黑衣人》帶領親子解密劇場前後台；還有美國瓦卡偶劇團「創意學習工作坊」紙張變變變–親子偶戲創作、親子共舞即興工作坊，以及衛武營兒童英語音樂劇營《蘇斯狂想曲》。

戶外玩樂推出花露露唱跳會、迷你足球、迷你高爾夫、迷你滑步車等，與花露露一起運動、舞動夏天，還有小老闆市集、黃昏市集，也能觀賞《花露露的親子電影院》經典動畫。

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