自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

韓繪本跨海交流 高市圖推共讀文化體驗

2026/04/02 13:52

高市圖書館左新分館舉辦「透過圖畫書學習的韓國文化體驗」活動，邀請韓國議政府市立圖書館政策組長李昭映（이소영）來台分享韓國文化。（高市圖提供）高市圖書館左新分館舉辦「透過圖畫書學習的韓國文化體驗」活動，邀請韓國議政府市立圖書館政策組長李昭映（이소영）來台分享韓國文化。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市圖書館左新分館舉辦「透過圖畫書學習的韓國文化體驗」活動，邀請韓國議政府市立圖書館政策組長李昭映（이소영）來台分享韓國繪本，透過繪本共讀、韓語學習、童謠教唱、韓服體驗及主題書展等多元形式，認識韓國文化。

高市圖表示，李昭映已5度到訪交流，此次精選多本韓國優質繪本分享，部分更附有作者親筆簽名，展現台韓閱讀交流的深厚情誼；韓國繪本作家劉珍（유진）在新作《想聽的話（듣고 싶은 말）》特別寫下給台灣讀者的祝福，傳遞跨國閱讀的溫度，李昭映特別逐冊補充中文翻譯，讓讀者跨越語言限制理解故事。

繪本共讀主題聚焦「以客觀、不帶偏見的眼光看世界」，共讀方式採韓文與中文交錯朗讀，讓參與者同步感受語言節奏與故事氛圍，除由講師和志工帶領，也邀請讀者接力朗讀，讓共讀成為互動遊戲。

韓國繪本《小紅帽》作者李藝淑給台灣讀者的留言與親簽。（高市圖提供）韓國繪本《小紅帽》作者李藝淑給台灣讀者的留言與親簽。（高市圖提供）

童謠教唱選用韓國經典兒歌〈三隻熊〉，以輕快旋律帶動現場同樂，韓服體驗亦為亮點，小朋友穿上朝鮮王朝時期的王室和貴族服裝，與家人在圖書館合影留下美好記憶，今年新增源自韓國民間傳說的陰間使者造型，呼應影視「K-pop獵魔女團」反派男團「Saja Boys」形象，讓傳統文化增添一層流行趣味。

高市圖表示，主題書展「韓風奇想曲—漫遊韓國繪本的想像世界」，展出韓文原文繪本及多位韓國繪本作家的中譯作品，包括白希那、Suzy Lee等代表性創作者，展期至4月15日，歡迎民眾共同探索韓國繪本的多元風貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中