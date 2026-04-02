韓繪本跨海交流 高市圖推共讀文化體驗

高市圖書館左新分館舉辦「透過圖畫書學習的韓國文化體驗」活動，邀請韓國議政府市立圖書館政策組長李昭映（이소영）來台分享韓國文化。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市圖書館左新分館舉辦「透過圖畫書學習的韓國文化體驗」活動，邀請韓國議政府市立圖書館政策組長李昭映（이소영）來台分享韓國繪本，透過繪本共讀、韓語學習、童謠教唱、韓服體驗及主題書展等多元形式，認識韓國文化。

高市圖表示，李昭映已5度到訪交流，此次精選多本韓國優質繪本分享，部分更附有作者親筆簽名，展現台韓閱讀交流的深厚情誼；韓國繪本作家劉珍（유진）在新作《想聽的話（듣고 싶은 말）》特別寫下給台灣讀者的祝福，傳遞跨國閱讀的溫度，李昭映特別逐冊補充中文翻譯，讓讀者跨越語言限制理解故事。

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繪本共讀主題聚焦「以客觀、不帶偏見的眼光看世界」，共讀方式採韓文與中文交錯朗讀，讓參與者同步感受語言節奏與故事氛圍，除由講師和志工帶領，也邀請讀者接力朗讀，讓共讀成為互動遊戲。

韓國繪本《小紅帽》作者李藝淑給台灣讀者的留言與親簽。（高市圖提供）

童謠教唱選用韓國經典兒歌〈三隻熊〉，以輕快旋律帶動現場同樂，韓服體驗亦為亮點，小朋友穿上朝鮮王朝時期的王室和貴族服裝，與家人在圖書館合影留下美好記憶，今年新增源自韓國民間傳說的陰間使者造型，呼應影視「K-pop獵魔女團」反派男團「Saja Boys」形象，讓傳統文化增添一層流行趣味。

高市圖表示，主題書展「韓風奇想曲—漫遊韓國繪本的想像世界」，展出韓文原文繪本及多位韓國繪本作家的中譯作品，包括白希那、Suzy Lee等代表性創作者，展期至4月15日，歡迎民眾共同探索韓國繪本的多元風貌。

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