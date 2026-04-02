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台語詩人蔡奇蘭辭世享壽81歲 文化部長李遠表達哀悼與不捨

2026/04/02 12:43

蔡奇蘭於2023年台語吟漢詩高峰會致詞 。（蔣為文教授提供）蔡奇蘭於2023年台語吟漢詩高峰會致詞 。（蔣為文教授提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣台語詩人蔡奇蘭昨（1）日辭世，享壽81歲。文化部李遠聞訊表達深切哀悼與不捨，並表示，蔡奇蘭為南台灣台語文學的重要代表作家，亦是台灣台語運動的重要推手，其畢生以台灣台語書寫臺灣土地、歷史與人民，並以行動扶植台語文學社群，為台語文學留下深厚而珍貴的文化資產。其作品所承載的土地情感、歷史記憶與台語精神，將持續滋養後進，長存臺灣文學史冊。

蔡奇蘭，筆名「鹿耳門漁夫」，生於台南安南區，自幼深受母親及地方耆老傳統歌謠吟唱薰陶，終生以台江流域、鹿耳門歷史與台灣土地為創作核心，長年致力台語詩創作，尤以傳統「七字仔」的現代轉化成就卓著，素有當代七字仔傳人之譽。

在台灣台語文學發展面臨世代斷層之際，蔡奇蘭堅持以母語創作，將原本根植民間歌謠傳統的七字仔形式，提升至兼具歷史敘事、土地書寫與民族情感的史詩高度，為台語詩開創深具時代意義的新境界，對本土語言文學的保存、推廣與創新，影響深遠。

其創作文類以台灣台語詩、地方文史書寫及回憶錄為主，重要著作包括《台灣人兮悲歌》、《台灣白話史詩》、《台灣七字仔三佰首》、《鹿耳門漁夫詩集》等。作品以台語深刻描繪臺灣歷史、地方風土、宗族記憶與常民生命經驗，兼具文學性與文史價值，充分展現對土地的深厚情感與文化認同，為台語史詩寫作奠定重要基礎。

除創作外，蔡奇蘭長期投入台語文學組織與地方文化工作，先後創辦台江伴作家協會、台江雜誌社、台灣文史營等團體，持續培育母語創作者，推動南台灣台語文學社群發展。2016年並主辦第32屆世界詩人大會，邀集13國詩人齊聚台南，以「詩歌交流，促進世界和平」為主題，倡議母語創作與國際文化對話，提升臺灣詩歌於世界文壇的能見度。

蔡奇蘭亦以企業經營所得長期支持文學出版及地方文化活動，體現「以商養文」精神，對資源有限的本土文學界提供實質助力。其兼具詩人、文化運動者、地方文史工作者與企業家身分，見證台語文學由民間傳統走向現代公共文化的重要歷程。

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