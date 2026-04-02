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台語詩人「鹿耳門漁夫」蔡奇蘭辭世 一生守護台語文化留下詩與土地的記憶

2026/04/02 13:59

奇蘭園創辦人蔡奇蘭一生勤耕台語詩創作，並全力推動台語文化傳承。（擷自臉書）奇蘭園創辦人蔡奇蘭一生勤耕台語詩創作，並全力推動台語文化傳承。（擷自臉書）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台語詩人蔡奇蘭（筆名「鹿耳門漁夫」）於昨（1）凌晨，在家人陪伴下於奇蘭園安詳辭世，享壽83歲。消息傳出後，本土文化與文學界紛紛表達哀悼，感念他長年推動台語文化與文學創作的貢獻。

蔡奇蘭創立台語文學園區「奇蘭園」，集結振興台語文化的有志之士，打造為台灣重要的本土文化交流基地。他同時也是台江詩社創社社長，長年致力於台語詩創作與推廣。蔡奇蘭曾表示，希望透過圓桌會議形式，結合詩唱吟誦與音樂會等藝文活動，發展成為另類的公民論壇，並以文人的力量推動台語文化永續傳承。

2016年第32屆世界詩人大會（WCP）首度在台南舉辦，吸引國內外上百位詩人齊聚，以各自母語吟詩交流，展現詩詞創作跨越國界的力量，也讓世界看見台灣文化。當時主辦該大會的台江詩社創社社長蔡奇蘭出錢出力，希望藉由台語文化的力量，讓台灣在國際舞台被看見。

蔡奇蘭一生投入公益與文化推動，文學界人士紛紛追思。成功大學台文系教授蔣為文表示，感謝「鹿耳門漁夫」長期支持台語文與民主政治運動；資深出版人孫文山形容他兼具企業家、詩人、語言天才、公益家與教育家等多重身分，是將台灣推向國際的重要民間文化人士。台語詩人黃徙也透露，施炳華教授與詩人林央敏已撰寫〈生平事功與文學成就〉追念文章，預計刊登於5月號《文訊》。

立委林俊憲亦在臉書發文悼念，表示蔡奇蘭深愛這片土地，80餘年來以七字仔詩記錄台南的風與潮，用文字守護台語文，也讓台灣的故事得以世代傳唱。「奇蘭園」不僅是他的家，更是他心中的文學港灣，讓台語文自然流動、親近人群。

家屬表示，父親一生耕耘鄉土、熱愛文學，如今已放下塵世辛勞，一生功德圓滿，也感謝各界關懷與慰問。

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