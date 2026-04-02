國表藝新董事長上任 李遠讚正直、笑勉少罵人 楊其文妙回

國表藝董事長交接，由文化部長李遠（中）擔任監交人，由第3屆董事長高志尚（左）手中將印信轉交給第4屆董事長楊其文（右）。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家表演藝術中心今（2）日上午舉行董事長交接典禮，由文化部長李遠擔任監交人，由第3屆董事長高志尚手中將印信轉交給第4屆董事長楊其文，前後兩屆董監事及3館1團總監，還有前董事長朱宗慶與多位公私立藝文相關單位代表，皆出席見證。

李遠致詞開頭就說，「今天這個交接典禮看起來隆重簡單，可是已經讓我們焦慮了好幾個月。」因為國表藝董事長肩負很多很重大責任，在堅守利益迴避前提下，又是無給職，如此受注目的人選其實很難，到處請教的結果，大家指向楊其文。李遠指出，楊其文非常熟悉國表藝，曾做過總監，也當過北藝大校長；身兼劇場空間、建築與劇場設計、劇場經營等各種專業，本身又能跟國際連結，對社會公益也非常賣力。

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「我比較擔心的是他很喜歡罵人，」李遠幽默地說，「所以我拜託他，你上任之後少罵一點人，因為我們在立法院會很麻煩。」但李遠話鋒一轉：「也是因為他這種個性，可以看出他非常真誠，他也為了正義、為了一切就不顧後果如何。這點也是我後來覺得沒關係，我就冒一個危險請他出來。畢竟我們是要找一個很正直、很公正，然後很有能力的一個董事長。」

對於文化部長期勉少罵人，楊其文自嘲有備而來，搬出另一個「大砲」黃越綏，引起現場鼓掌大笑，旋即又說：「她是我學習的對象」。過去時常寫文章針貶時事的楊其文自認最近幾年比較少罵人了，問他正式上任後還寫不寫？原來一口回答：「不寫了！」但馬上修正：「看情況，還是要做該做的事，講該講的話。」

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