走進台南運河百年歷史 百年老宅變身時光展場

「運河有影—台南運河百年紀念展」即日起至5月3日，邀請民眾走進老宅認識台南。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南運河百年有影！「運河有影—台南運河百年紀念展」今（2）日在中西區信義街「（口老）咕石芳宅」開幕，帶民眾穿越百年運河，看見台南城市的前世今生。展期即日起至5月3日。

「運河有影—台南運河百年紀念展」今日在中西區信義街「（口老）咕石芳宅」開幕。（記者洪瑞琴攝）

策展的南渡策室說，「運河有影」的「影」既是圖像、影像，也象徵運河與台南密不可分的互動；同時呼應台語「有影」，強調運河真實存在百年的歷史。展覽分「過去、現在、未來」3區，展出地圖、畫作、照片等歷史資料。1934年的金子常光〈台南市觀光〉鳥瞰圖，呈現日治時期運河與城市格局；張景泓《時光如河－中國城歷史紀錄片》及中國城遺構展示，重現城市不同時期風貌。

請繼續往下閱讀...

互動牆是展覽亮點之一，民眾可書寫對運河的想像與意見，匯聚成「未來運河路線圖」，讓大家也能參與運河未來規劃。

「運河有影」結合影像科技展出珍貴畫面。（記者洪瑞琴攝）

開幕由南市文化局長黃雅玲主持，地方文史團體、立委陳亭妃到場支持，「聚珍台灣」總監王子碩導覽，並由「曲盤聽講文化工作室」黃氏好老師分享運河音樂作品。

黃雅玲表示，特展梳理運河從舊河道到現代化水道的百年歷程，也呈現運河對城市現代化與經濟的角色；選在百年老宅展出，更象徵老宅新生與運河共進。展覽期間還有導覽、講座、工作坊、音樂會、走讀與市集活動，不只帶民眾回顧過去，也邀大家一起思考運河與城市的未來。

「運河有影」展覽結合影片介紹。（記者洪瑞琴攝）「運河有影」結合影像科技展出珍貴畫面。（記者洪瑞琴攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法