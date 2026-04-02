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故宮南院童樂會連假登場 親子免費入館一起闖關

2026/04/02 21:08

「故宮南院童樂會—TEAM KIDS」兒童節特別活動開幕式。（記者蔡宗勳攝）「故宮南院童樂會—TEAM KIDS」兒童節特別活動開幕式。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕故宮博物院南部院區4月3日至6日連假期間天天開館，推出共96場活動及互動遊戲的「故宮南院童樂會—TEAM KIDS」兒童節特別活動，邀請大小朋友組隊探索博物館，挖掘寶藏闖關。此外，只要和12歲以下兒童同行，還享有全家人免費參觀的禮遇。

故宮吉祥物「小翠」（右）與「哈努曼」同框相當逗趣。 （記者蔡宗勳攝）故宮吉祥物「小翠」（右）與「哈努曼」同框相當逗趣。 （記者蔡宗勳攝）

故宮南院今天舉行童樂會開幕活動，以翠玉白菜為發想的吉祥物「小翠」首度亮相，與故宮吉祥物「哈努曼」同框，咖哩玩劇團現場與故宮副院長黃永泰、南院處長彭子程及嘉科實驗中學國小部、六腳國小、蒜頭國小師生們唱跳互動同樂，氣氛相當熱鬧。

完成任務集滿5個章可兌換哈奴曼立體拼圖鑰匙圈。（記者蔡宗勳攝）完成任務集滿5個章可兌換哈奴曼立體拼圖鑰匙圈。（記者蔡宗勳攝）

黃永泰表示，童樂會以「TEAM KIDS」為主題，將參觀展覽轉化為任務挑戰，誠摯邀請大小朋友清明連假到故宮南院加入「TEAM KIDS」隊伍，展開一趟驚奇的「故宮尋寶圖」之旅。大人帶著小孩一起依循寶圖指引，在院區闖關，參與手作摺紙、拼圖、跳跳馬、挖寶藏及數字解密等關卡，完成任務集滿5個章，就能兌換哈奴曼立體拼圖鑰匙圈，還能在過程中認識青銅文物，學習專注力與細心，培養思考及觀察能力。

「故宮南院童樂會—TEAM KIDS」兒童節特別活動熱鬧的開幕式。（記者蔡宗勳攝）「故宮南院童樂會—TEAM KIDS」兒童節特別活動熱鬧的開幕式。（記者蔡宗勳攝）

黃永泰說，童樂會活動主視覺4種動物取自「地緣政治的國際萬象」特展中文物，故宮院藏〈明人瑞應圖〉中象徵吉祥的長頸鹿，大英博物館典藏西番貢獅圖中威武的獅子，以及韓國高麗大學博物館典藏崔北．翎毛圖中生動的鵪鶉與螃蟹。這群動物隊友將引領孩子們認識不同的文化背景意涵，並體驗博物館這座充滿想像與新奇的樂園。

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