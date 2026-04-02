布達佩斯之聲燦爛登台 指揮大師明天變身「費雪叔叔」說故事

指揮大師費雪明天將變身說故事叔叔。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕睽違12年再登台的布達佩斯節慶管弦樂團（BFO），今（2日）晚於台北國家音樂廳首演。創團音樂總監伊凡．費雪（Iván Fischer）帶領樂團精準解碼普羅高菲夫的戲謔與諷刺，並與年僅20歲的小提琴家艾蜜拉．亞布札哈（Amira Abouzahra）合作孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》，燦爛火花驚艷現場樂迷。

睽違12年再登台的布達佩斯節慶管弦樂團，2日晚間於台北國家音樂廳首演。（MNA提供）

今晚音樂會最大驚喜是新增普羅高菲夫的《希伯來主題序曲》，單簧管與弦樂之間神經質卻迷人的對話，神祕幽微，充滿異域色彩；緊接著《三橘之戀》組曲，描述一位憂鬱王子在詛咒下尋找3顆巨型橘子的荒誕旅程。無論是代表角色對話的器樂交織，還是舉世聞名的「走音」〈進行曲〉，樂團以透明且精準的節奏，將曾經驚世駭俗的怪誕美學，轉化為令人著迷的聽覺享受。

請繼續往下閱讀...

而由小提琴家亞布札哈則在孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》中，展現了超越年齡的深刻理解力，與BFO之間高度的默契，樂章間不間斷的銜接處理得如絲般流暢，既充滿青春靈動又不失厚重底蘊。

下半場壓軸是普羅高菲夫寫於1944年的《第五號交響曲》，儘管當時蘇聯政權將其宣傳為「讚頌人性的讚歌」，但費雪透過細膩的聲部處理，揭露了樂譜中隱藏的批判色彩。樂曲中大量運用管樂器，營造出一種不安的「macabre（死亡舞曲）」風格。末樂章看似奔向勝利的輝煌，卻在最後關頭轉化為一種「近乎狂躁的瘋狂」，精準傳達了作曲家在體制壓抑下的真實心聲。在最後安可曲〈愉悅之光〉中，樂團全員起身大合唱，讓觀眾在宗教祝頌的餘韻中充滿感動。

明（3日）晚的音樂會將端出另一套曲目，費雪將把《仙履奇緣》組曲變成故事時間，精心揀選第一號與第三號組曲精華樂段，並將重現去年在倫敦「一手指揮、一手握著麥克風」的驚喜，帶領樂迷更深層地走入普羅高菲夫的童話世界！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法