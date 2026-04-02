自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

布達佩斯之聲燦爛登台 指揮大師明天變身「費雪叔叔」說故事

2026/04/02 22:42

指揮大師費雪明天將變身說故事叔叔。（MNA提供）指揮大師費雪明天將變身說故事叔叔。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕睽違12年再登台的布達佩斯節慶管弦樂團（BFO），今（2日）晚於台北國家音樂廳首演。創團音樂總監伊凡．費雪（Iván Fischer）帶領樂團精準解碼普羅高菲夫的戲謔與諷刺，並與年僅20歲的小提琴家艾蜜拉．亞布札哈（Amira Abouzahra）合作孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》，燦爛火花驚艷現場樂迷。

睽違12年再登台的布達佩斯節慶管弦樂團，2日晚間於台北國家音樂廳首演。（MNA提供）睽違12年再登台的布達佩斯節慶管弦樂團，2日晚間於台北國家音樂廳首演。（MNA提供）

今晚音樂會最大驚喜是新增普羅高菲夫的《希伯來主題序曲》，單簧管與弦樂之間神經質卻迷人的對話，神祕幽微，充滿異域色彩；緊接著《三橘之戀》組曲，描述一位憂鬱王子在詛咒下尋找3顆巨型橘子的荒誕旅程。無論是代表角色對話的器樂交織，還是舉世聞名的「走音」〈進行曲〉，樂團以透明且精準的節奏，將曾經驚世駭俗的怪誕美學，轉化為令人著迷的聽覺享受。

而由小提琴家亞布札哈則在孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》中，展現了超越年齡的深刻理解力，與BFO之間高度的默契，樂章間不間斷的銜接處理得如絲般流暢，既充滿青春靈動又不失厚重底蘊。

下半場壓軸是普羅高菲夫寫於1944年的《第五號交響曲》，儘管當時蘇聯政權將其宣傳為「讚頌人性的讚歌」，但費雪透過細膩的聲部處理，揭露了樂譜中隱藏的批判色彩。樂曲中大量運用管樂器，營造出一種不安的「macabre（死亡舞曲）」風格。末樂章看似奔向勝利的輝煌，卻在最後關頭轉化為一種「近乎狂躁的瘋狂」，精準傳達了作曲家在體制壓抑下的真實心聲。在最後安可曲〈愉悅之光〉中，樂團全員起身大合唱，讓觀眾在宗教祝頌的餘韻中充滿感動。

明（3日）晚的音樂會將端出另一套曲目，費雪將把《仙履奇緣》組曲變成故事時間，精心揀選第一號與第三號組曲精華樂段，並將重現去年在倫敦「一手指揮、一手握著麥克風」的驚喜，帶領樂迷更深層地走入普羅高菲夫的童話世界！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中