聯邦藝術巡迴展 4/11日起於南投展出

聯邦藝術巡迴展，展出得獎作品〈生命續〉。（南投縣文化局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕長期致力於推動藝術美學的聯邦文教基金會，4月11日（六）起至5月6日（三），將於南投中興新村虎山藝術館舉辦「聯邦美術新人獎」及「聯邦美術印象大獎」得獎作品展，展出寫實、印象各種不同畫風的精采畫作，是熱愛繪畫藝術的民眾，2026年不容錯過的藝術盛宴！

南投縣文化局指出，聯邦文教基金會28年來在聯邦銀行及聯邦租賃的贊助及支持下，致力於培養本土藝術人才，並提供藝術者展現活力與創意的舞台，聯邦藝術獎項包括「聯邦美術新人獎」及「聯邦美術印象大獎」，鼓勵台灣本土藝術創作者勇於創作實現夢想，透過比賽展現實力，脫穎而出的優秀畫家更因此受到各界的肯定與支持。

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聯邦藝術巡迴展，展出得獎作品〈燭臺雙嶼〉。（南投縣文化局提供）

此次展出的作品，包含「第23屆聯邦美術印象大獎」與「第28屆聯邦美術新人獎」得獎優秀作品，可同時欣賞到印象及寫實2種不同油畫風格作品，讓熱愛繪畫藝術的民眾大飽眼福，除展出作品外，更多作品與展覽訊息請至聯邦文教基金會網站（www.ubot.org.tw）查詢。

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