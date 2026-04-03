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新竹台大分院生醫醫院2樓 朱秀玲師生聯展粉彩旅行紀實

2026/04/03 14:55

「時光粉敘~歲月指尖的旅行紀實6人聯展」中，張美麗作品〈白雪扉頁〉。（張美麗提供）「時光粉敘~歲月指尖的旅行紀實6人聯展」中，張美麗作品〈白雪扉頁〉。（張美麗提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹台大分院生醫醫院2樓門診區長廊，即日起到6月30日，展出新竹市竹松社區大學指導老師朱秀玲與其5名學員的粉彩創作師生聯展。她們用近年各自的旅行紀實場景來創作，用研磨與堆疊的指尖技巧，把旅途中的所見所聞轉化到畫布上成為永恆，再以這樣的行旅紀實，帶領參觀者重溫自己人生也曾有過的美麗風景。

新竹市竹松社區大學指導老師朱秀玲，即日起與5名學生在新竹臺大分院生醫醫院舉辦聯展。（張美麗提供）新竹市竹松社區大學指導老師朱秀玲，即日起與5名學生在新竹臺大分院生醫醫院舉辦聯展。（張美麗提供）

這場名為「時光粉敘~歲月指尖的旅行紀實6人粉彩畫聯展，共同展出的朱秀玲學生有：王瓊雅、張美麗、彭美娟、劉菁雯及賴敏玲。

指導人朱秀玲本身是國立清華大學藝術教育與創作、經濟學雙碩士，現為竹松社區大學生活美學類講師。長年深耕藝術創作與教學，作品多次入選國際粉彩邀請展與台日繪畫交流展，且屢獲競賽獎項肯定。

朱秀玲〈天光共影水悠悠〉。（張美麗提供）朱秀玲〈天光共影水悠悠〉。（張美麗提供）

她們說，粉彩是一門介於虛實之間的藝術，兼具水彩的輕盈透亮與油畫的厚實飽滿。創作者透過研磨與堆疊的指尖技巧，將旅途中的所見所聞轉化為永恆畫面。展出的作品主題涵蓋壯闊的自然風光、靜謐的日常小品及溫暖的人文紀實，讓不同心靈的需求都能從中獲得滿足或釋放。

賴敏玲〈夏日荷風〉。（張美麗提供）賴敏玲〈夏日荷風〉。（張美麗提供）劉菁雯〈櫥窗夢境〉。（張美麗提供）劉菁雯〈櫥窗夢境〉。（張美麗提供）王瓊雅〈秋序~遙寄〉。（張美麗提供）王瓊雅〈秋序~遙寄〉。（張美麗提供）

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