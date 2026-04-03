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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

大倉久和歐風館春日揪團最低75折 親子用餐兒童1人免費

2026/04/03 18:42

4月3至6日兒童節連假期間，6歲以下孩童可享主廚特製優惠兒童餐。（大倉久和大飯店提供）4月3至6日兒童節連假期間，6歲以下孩童可享主廚特製優惠兒童餐。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春日從清明連假起，正是與至親好友相聚好時節，大倉久和大飯店歐風館即日起至4月30日止，推出春日揪團聚餐4人同行享75折優惠、親子用餐，兒童1人免費等優惠活動，歡迎消費者展開一場流轉多國風味的春日味蕾之旅。

歐風館主推國際美食饗宴，圖為扁鱈奶釀柚子味噌。（大倉久和大飯店提供）歐風館主推國際美食饗宴，圖為扁鱈奶釀柚子味噌。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店表示，歐風館打造兼具質感與趣味的國際美食饗宴，如法式紅油白醬燉蝦、義式香草蛤蠣、墨西哥辣味軟絲及扁鱈奶釀柚子味噌等義法料理，主以多國料理風味交織出層次豐富的異國美食饗宴，並有當季蔬果及廚手作冷盤打造的豐盛沙拉吧，滿足不同世代與口味的需求，讓味蕾在世界風味之間盡情旅行。為提升整體用餐體驗，歐風館同步推出期間限定優惠，即日起至4月30日止，凡於活動期間前來用餐，1人用餐享9折、2人相聚打8折、4人揪團同行享75折專屬折扣。

以當季蔬果及廚手作冷盤打造的豐盛沙拉吧，層層堆疊色彩與風味。（大倉久和大飯店提供）以當季蔬果及廚手作冷盤打造的豐盛沙拉吧，層層堆疊色彩與風味。（大倉久和大飯店提供）

此外，4月3日至5月5日期間，每位成人可帶1位6至12歲兒童，小朋友即可享免費用餐禮遇，讓親子共度溫馨團聚時光。4月3至6日兒童節連假期間，更推出「兒童節限定驚喜」，6歲以下孩童可享主廚特製優惠兒童餐，菜色包含義大利麵搭配炸雞與水果優格、漢堡排搭配薯塊與水果優格、咖哩飯佐滑蛋與水果奶酪等多樣選擇，兼顧美味與營養，為孩子打造專屬的節日饗宴。更多相關訊息詳詢大倉久和大飯店官網。

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