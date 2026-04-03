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台灣音樂劇30年 第一本鋼琴歌譜集出版

2026/04/03 22:44

《NOTE! 台灣音樂劇鋼琴歌譜集》收錄自27個原創音樂劇作品共31首歌曲。（榮耀基金會提供）《NOTE! 台灣音樂劇鋼琴歌譜集》收錄自27個原創音樂劇作品共31首歌曲。（榮耀基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕如果從1997年《吻我吧娜娜》算起，台灣音樂劇發展至今已逾30年，當年熱愛《吻我吧娜娜》的年輕人，想必與如今追隨現象級音樂劇《勸世三姊妹》的年輕人很不相同；30年來還有許多相當受歡迎的作品，如《SC驚釀小酒館》、《火神的眼淚》、《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》等，如何讓好的作品經典相傳？

榮耀基金會發起出版台灣第一套音樂劇歌譜集《NOTE! 台灣音樂劇鋼琴歌譜集》，集結台灣音樂劇界多方創作者與團隊鼎力響應，收錄自27個原創音樂劇作品共31首歌曲，編輯團隊向各製作團隊與創作者取得原始資料，重新整理為人聲與鋼琴編制的標準化樂譜，並附演唱說明與解析，以利教學、排練與演出使用，成為台灣首度系統性整理近代原創音樂劇作品的鋼琴樂譜。

榮耀基金會執行長孫瑞君表示，此次出版可視為音樂劇產業基礎建設的一環，希望逐步建立台灣音樂劇歌曲可被使用與被傳唱的環境。

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