黃春明悼子之詩化為大提琴低吟 后正宇+ESO攜手邵欣玲演出

大提琴家邵欣玲。（長榮交響樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕旅美作曲家陳士惠多年前曾以本土文學作家黃春明的詩作為題材，用音樂書寫童年回憶，後來又將其中黃春明悼念愛子的詩作〈國峻不回來吃飯〉擴大創作為新曲，於美國由同樣旅美的指揮家后正宇與大提琴家邵欣玲合作首演，感人至深。長榮交響樂團將於5月邀請后正宇與邵欣玲，於「生命詠嘆調」音樂會中重現。

兩位台裔美籍音樂家，后正宇現任長榮交響樂團協同指揮，以充滿活力的舞台表現、富有洞察力的詮釋與卓越技巧贏得高度讚揚。大提琴家邵欣玲為美國頂尖榮譽「艾佛瑞•費雪職業大賞」（Avery Fisher Career Grant）得主，風格多元且充滿熱情，《紐約時報》盛讚其演出「深具表現力且充滿力量」，《華盛頓郵報》則給予「深度令人滿足」的高度評價。

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「生命詠嘆調」音樂會上半場由雅納捷克的歌劇《死屋手記》序曲展開，此作改編自俄國文學巨擘杜斯妥也夫斯基同名小說，透過孤絕的小提琴線條與打擊樂鏈條的撞擊聲，刻劃出西伯利亞勞改營中的掙扎。隨後便是作曲家陳士惠的大提琴協奏曲《國峻不回來吃飯》，將文學中的喪親之慟，化作一封結合影像與音響能量的深情家書。

下半場樂團將呈獻斯特拉溫斯基成名鉅作《火鳥》，以瑰麗的配器與強烈的節奏語言，生動演繹浴火重生的神話傳奇。5月23日晚間在台北市中山堂演出，詳詢OPENTIX。

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