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迪化街「和豐商行」舊址核定為歷史建築 見證台灣外銷米業歷史

2026/04/04 14:08

台北市大同區迪化街一段270號為獨棟私有老屋，近期經台北市文化局文資審議後核定為歷史建築。（文化局提供）台北市大同區迪化街一段270號為獨棟私有老屋，近期經台北市文化局文資審議後核定為歷史建築。（文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市大同區迪化街一段270號為獨棟私有老屋，近期經台北市文化局文資審議後核定為歷史建築。該棟建物建造於1925年，為日治前期興建的2層樓磚木造建築，具有仿洋樓式建物特色，米業起家的「五股吳家」後代創立的和豐商行，就座落於該建物，見證台灣外銷米業的發展歷程。

文化局指出，迪化街一段270號建物，建物總面積達298.47平方公尺，建物所有權人委託呂大吉建築師事務所，在2025年9月申請文化資產保存，文化局於2025年11月25日邀集相關文資委員審查，會勘初步認定具有文化資產價值。

文化局表示，主要是建物首見登記於1925年，日治前期興建的2層樓磚木造建築，建物格局為「一坎、二落、一過水」，屋面為傳統閩南式店屋，建物的正立面為四柱三窗仿洋樓式建築，女兒牆及柱頭的泥塑，皆能展現特色。

文化局指出，正面窗台之下有出拱（牛腿），受到西式作法影響，在迪化街成為少數之例，騎樓RC樑，平拱應為1930年代的構造特色，屬於迪化街典型街屋。

文資會議中，呂大吉建築師事務所表示，該建物歷史可追溯至北部第四大米商「五股吳家」，而吳家的起家厝「五股守讓堂」亦是歷史建築。事務所介紹，吳氏家族由福建渡海來台，初以務農種田為生，後代吳愚、吳金鼻遷移至泰山區發展，吳氏家族自此以米業起家，奠定資本化發展的歷程。

後續吳愚之子創立和豐商行，經營米榖事業，商行就座落於該建物，後續也成立台灣米穀移出商同業組合，成功打入日本的移出米市場。不過，二戰末期日本總督府限制自由買賣，導致吳氏家族不得經營移出米，退出市場。

不過，會中文資委員蘇瑛敏則提出，該棟建物的維護管理不足，建物立面出現植物附生狀況，提醒盡快處理。而所有權人承諾一週內將清除。最終，文資審議結果，共有20位委員出席，20人同意登錄為歷史建築。

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