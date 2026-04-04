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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

發現海洋生命令人驚嘆的小祕密 Xpark春季探索正式登場

2026/04/04 19:00

Xpark春季探索「原來如此！你所不知道的Xpark」，活動期間即日起至6月21日。（Xpark提供）Xpark春季探索「原來如此！你所不知道的Xpark」，活動期間即日起至6月21日。（Xpark提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕時序進入生機勃勃的春季，Xpark持續以不同的方式帶大家重新認識海洋世界，即日起至6月21日，推出春季限定企畫「原來如此！你所不知道的Xpark」，透過解謎任務與沉浸式展示，歡迎大小朋友走進海洋生物的世界，一步步發現海洋生命令人驚嘆的小祕密，並搭配多項春季限定優惠，解鎖充滿驚喜的海洋探索旅程。

藉由觸摸鯊魚表面的盾鱗結構，感受其如何透過細緻排列降低水流阻力。（Xpark提供）藉由觸摸鯊魚表面的盾鱗結構，感受其如何透過細緻排列降低水流阻力。（Xpark提供）

Xpark表示，春季企畫以「發現的瞬間──原來如此！」為核心概念，將水族館體驗從單純的觀賞升級為探索與學習。遊客不僅能觀察生物，更能透過任務與沉浸式互動設計理解牠們的生存智慧：例如觸摸鯊魚表面的盾鱗結構，感受其如何透過細緻排列降低水流阻力；聆聽斑海豹的溝通聲音，辨識其互動訊號；觀察比目魚在沙地中隱身的技巧，理解其擬態與環境融合的能力；以及進一步認識珊瑚體內的螢光蛋白如何調節光線、促進共生藻生長，或大王具足蟲如何透過發達的複眼在深海微光中精準感知環境。

台灣首度引進的「深海生物標本展示」，遊客有機會親手觸摸深海生物標本。（Xpark提供）台灣首度引進的「深海生物標本展示」，遊客有機會親手觸摸深海生物標本。（Xpark提供）

這次館內一大亮點，是特別規畫在日本水族館非常受歡迎的「深海生物標本展示」。獨家引進日本橫浜八景島冷凍處理技術，維持深海生物原始外型與組織結構，讓民眾能近距離觀察這些生活在極端環境中的神祕生物，還有機會親手觸摸深海生物標本的表面紋理，一窺深海生命的真實樣貌。活動期間，遊客可領取活動專屬〈生物解謎學習單〉，依照館內地圖展開海洋冒險，完成任務後還能兌換小禮物，讓親子共同探索，從「看生物」變成「一起發現生物」的樂趣。

領取活動專屬〈生物解謎學習單〉，完成任務還可兌換小禮物。（Xpark提供）領取活動專屬〈生物解謎學習單〉，完成任務還可兌換小禮物。（Xpark提供）

配合本次活動，Xpark同步推出多項期間限定優惠，其中，「向海而行，親子共學」套票是活動期間內購買2張成人票，即可享1位兒童免費入館（限4歲（含）以上未滿12歲兒童適用），讓家庭一起展開探索旅程；針對學生的「向海逐夢．畢業萬歲」優惠票將於5月1日展開，活動期間內憑有效學生證件還可獲「Xpark 時空明信片」，寫下想對未來的自己或好友說的話，投遞到Xpark專屬信箱，穿越1年時光後就會收到；還有針對在地民眾的優惠，即日起至6月21日，凡本人持桃園市民卡購票入館，即享20%起優惠，邀請桃園市民在春季走進Xpark，開啟一場屬於自己的海洋發現之旅。

Xcafe春日饗宴推出新品-蟹肉風味番茄奶油湯麵與杏仁草莓牛奶。（Xpark提供）Xcafe春日饗宴推出新品-蟹肉風味番茄奶油湯麵與杏仁草莓牛奶。（Xpark提供）

此外，在Xcafe深受遊客喜愛的義大利麵料理，今年春天再度推出全新餐點「蟹肉風味番茄奶油湯麵」、同步推出季節限定飲品「芒果布丁冰茶」及「杏仁草莓牛奶」，為餐桌增添屬於春天的美味。更多相關訊息詳詢Xpark官網。

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