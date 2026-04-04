迪化街文資+1！從閩南街屋到洋樓美學 匯聚3種建築樣態

「永樂町派出所」列為直轄市古蹟，物建造於1933年，作為殖民地時期警察機構建築類型的保存，具高度歷史、藝術價值以及稀少性。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市文化局近期核定迪化街一段270號「和豐商行」舊址為歷史建築，迪化街一、二段的文資總數增加至1處市定古蹟與54處歷史建築。文化局指出，迪化街上歷史建物特色多元，包含傳統閩南式建築、洋樓式建築，以及最常見四柱三窗的店屋形式。

迪化街一段156號的林五湖命相館「林家古厝」是傳統閩南式街屋。（記者孫唯容攝）

「永樂町派出所」列為直轄市古蹟，建造於1933年，作為殖民地時期警察機構建築類型的保存，具高度歷史、藝術價值以及稀少性，建築位於轉角處，以圓弧轉彎處作為入口，二樓開窗為圓拱形狀，出簷的托角、階梯、勒腳牆等洗石子裝修仍保存，建築樣式簡潔，保留初建時樣貌，為大稻埕重要的機關建築。

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迪化街一段148號店屋是洋樓式建築，洗石泥塑裝飾華麗，可見牛腿、捲草、緞帶、獎章紋樣，以及頂端拱券收邊與花瓶泥塑等。（記者孫唯容攝）

歷史建物部分，位於迪化街一段156號的林五湖命相館「林家古厝」建於1851年，商人林藍田為躲避海盜從基隆搬遷到大稻埕，是迪化街第一間閩南式街屋，為三進兩院形式，保留當時地磚、門栓及石門楣，第二進為木構架二層建築，並設有樓井，為傳統大稻埕店屋典型格局，極具保存價值。

位於迪化街一段148號店屋則為洋樓式建築，最初由被譽為「台灣茶葉之父」李春生家族興建，戰後初期即由李國衡逐步購得，1970年在此成立聯華食品公司。建物立面受洋樓風格影響，洗石泥塑裝飾華麗，可見牛腿、捲草、緞帶、獎章紋樣，以及頂端拱券收邊與花瓶泥塑等。山牆富麗樣式，也展現牌樓面裝飾性，呈現當時引入歐風洋樓多元化裝飾圖騰符號。

最典型的四柱三窗的店屋形式，則為在迪化街一段127號店屋，建物為一坎二進一過水，立面為清水磚面，二樓採用圓柱，具四柱三窗特色，店面在日治時期是經營南北雜貨的商行，見證當時迪化街做為南北貨大商行雲集的繁榮。

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