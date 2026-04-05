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一波三折！雲林布袋戲傳習中心工程再流標添變數

2026/04/05 17:24

雲林布袋戲傳習中心建築採掌中乾坤、舞動大地構想，但工程延宕多年引起地方關切。（雲林縣府提供）雲林布袋戲傳習中心建築採掌中乾坤、舞動大地構想，但工程延宕多年引起地方關切。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣布袋戲傳習中心興建工程縣府去年7月與廠商終止契約，後續約7成工程，縣府參考物價調漲，調高預算至9.84億元重新招標，前幾天再度流標，工程已延宕多年引起地方關切。縣府表示，受中東戰火影響，物價不穩，將檢討標案後，重新招標。

布袋戲傳習中心基地位在虎尾高鐵特定區原農博生態園區內，原文化部核定補助5億元，因從發想、規劃、土地撥用、開發計畫、環境影響評估到2021年3月動工就超過10年，期間2019年上網招標，因物價波動、前瞻工程計畫飽和及全國缺工等影響，流標7次，在台塑企業捐助5億元，經費調高至9.6億元才決標。

工程原預計2023年5月完工，施工期間又因COVID-疫情缺工、烏俄戰爭營建物料缺料飆漲，還有掌型頂棚鋼構設計等因素，工程多次停滯，雲林縣交通工務局長汪令堯指出，2024、2025年2年度進不到10%，縣府多次要求改善未果，在去年解約，經鑑定結構安全無虞，去年底重新上網招標，前幾天第4次流標。

汪令堯表示，中東戰火造成國際原物料價格不穩，廠商觀望不敢冒然投標，為讓後續工程能順利完工，縣府將重新檢討，儘快上網公開招標，順利的話最快也要到6月才能復工。

縣府指出，布袋戲傳習中心總建築面積達7,900平方公尺，規劃有演藝廳、展覽館、行政及典藏中心等建築物，並採掌中乾坤、舞動大地為設計構想。

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