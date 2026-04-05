一生為台奉獻蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世 文化部呈請總統褒揚

「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父於昨（4）日辭世，文化部將呈請總統明令褒揚。（天主教蘭陽青年會、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第2屆國家文化資產保存奬「保存貢獻類」得主暨「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父（Fr. Gian Carlo Michelini）昨（4）日辭世，享耆壽91歲。文化部今日表示，文化部長李遠深表哀悼並指出，秘克琳神父以推廣台灣藝術教育與民族舞蹈為終身職志，為台灣留下珍貴的無形文化資產，更攜手「天主教蘭陽青年會」與「蘭陽舞蹈團」建立國際文化情誼，深具貢獻，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部說明，秘克琳神父1935年生於義大利波隆納，自小成長在豐盛的藝術環境中。1964年來台，1966年創立「天主教羅東青年育樂中心」，之後改名為「天主教蘭陽青年會」，成為宜蘭民族舞蹈保存及人才訓練基地，並成立「蘭陽舞蹈團」。

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秘克琳神父（右）與蘭陽舞蹈團於1974年到義大利參訪。 （天主教蘭陽青年會、文化部提供）

1974年，台灣連續幾年面對退出聯合國、國際關係風雨飄搖之際，秘克琳神父突破種種外交困境，帶領蘭陽舞蹈團前往義大利、梵蒂岡巡演60餘場，開創國內表演藝術團體前往義大利演出的先例，也是台灣首個在教宗御前獻舞的表演藝術團體。

「天主教蘭陽青年會」於2012年經宜蘭縣政府登錄為傳統表演藝術「舞蹈—民族舞蹈」保存團體。同年，秘克琳神父獲文化部頒發第2屆「國家文化資產保存奬」，肯定其戮力向下扎根教育，影響成千上萬的蘭陽子弟，更帶領蘭陽舞蹈團長年進行世界的藝術文化交流，不僅提升台灣的能見度，也舞出穩固的國際情誼。

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