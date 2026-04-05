台灣之光更上一層 旅美指揮家陳美安將掌曼哈頓音樂學院指揮系主任

曼哈頓音樂學院（MSM）官網宣布，著名指揮家兼教育家陳美安（Mei-Ann Chen）將出任管弦樂活動總監兼指揮系主任。（翻攝自MSM官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕在美國與茱莉亞及柯蒂斯音樂學院齊名的曼哈頓音樂學院（MSM），於美東時間2日宣布，著名指揮家兼教育家陳美安（Mei-Ann Chen）將出任管弦樂活動總監兼指揮系主任，7月1日正式上任。對此，陳美安透過臉書表達：「對這個令人振奮的任命感激不盡」，陳美安說，「這是透過非凡的曼哈頓音樂學院回饋社會的絕佳機會」。

陳美安接替的是喬治•馬納漢（George Manahan）的職位，在MSM工作超過55年的馬納漢於去年12月宣布將退休。MSM於陳美安接任的新聞稿中指出，「我們很高興宣布這項任命，並期待在幾個月後歡迎美安來到校園。」MSM執行副校長兼教務長喬伊斯‧格里格斯表示：「美安曾多次執棒曼哈頓音樂學院交響樂團，最近一次是在去年10月，這足以證明她與學院及其傳統高度契合，學院致力於為藝術卓越提供平台，並營造一個充滿關懷和支持的學習環境。」陳美安將為MSM管弦樂計畫提供策略和藝術指導，指導指揮專業的學生，並定期在學院年度演出季中指揮MSM交響樂團。

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MSM新聞稿以「美籍台裔指揮家」介紹陳美安，她被譽為當今國際樂壇最具才華、最具魅力和最具活力的指揮家之一。自2011年起擔任麥克阿瑟獎得主芝加哥小交響樂團的音樂總監，其合約已獲一致通過，將續約至2028-2029樂季結束。她同時也是奧地利格拉茲大管弦樂團（隸屬於施蒂里亞藝術節）的首席指揮（第一位擔任奧地利樂團首席指揮的亞裔女性），以及藝術總監。

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