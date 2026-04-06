不是蚊子園！彰化中興莊眷村招商完成 引進特色民宿

彰化市中興莊眷村文化園區，委外營運引進旅宿、文創店舖與咖啡餐飲，結合眷村歷史背景與生活記憶，打造有眷村住宿特色的文創基地。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中興莊眷村文化園區上個月熱鬧揭牌後，不少民眾發現大門隨即緊閉，擔心淪為「蚊子園」。對此，彰化縣政府文化局交出新進度，宣布已完成公開招商甄審，由「人文國際股份有限公司」取得最優申請人資格，並依規定在縣內成立新公司「人文中興文創股份有限公司」，雙方也將在清明連假後上班首日正式簽約。

彰化市中興莊眷村是國防部列管、全國13處舊眷村保存區之一，中央與地方分期修繕，今年3月已辦修復揭牌儀式。（記者張聰秋攝）

中興莊眷村是國防部列管、全國13處舊眷村保存區之一，中央與地方投入超過2.7億元分三期修繕，今年3月18日完成修復揭牌後暫停對外開放，引發地方關注。

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文化局長張雀芬表示，上個月揭牌後暫時不開放，是為了讓ROT（重建、營運、移轉）廠商進場接棒，並非閒置；根據促參法規定，廠商簽約後有10個月的準備期，需進行室內裝修、招商及申請相關旅宿與消防執照，未來園區將引進旅宿、文創店舖與咖啡餐飲，結合眷村歷史背景與生活記憶，打造具住宿體驗與文化深度的眷村園區，最快今年底就能正式開園迎客。

地方鄉親與眷村二、三代對此寄予厚望，期待這座昔日是山東青島保安部隊撤退來台所建的國軍眷屬宿舍群，不只是修得漂亮，而是能真正活起來，帶動人潮與地方發展，儘快讓已被登錄為「聚落建築群」的文化瑰寶，隱身在八卦山下、中山國小旁的老屋真的可以「麻雀變鳳凰」，重現風華。

彰化市中興莊眷村文化園區已被登錄為「聚落建築群」受文資保護。（記者張聰秋攝）彰化市中興莊眷村文化園區，昔日是山東青島保安部隊撤退來台所建的國軍眷屬宿舍群。（記者張聰秋攝）

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