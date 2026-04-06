自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

赫爾辛基白教堂成戶外劇場 《十字苦路》慶演30年

2026/04/06 20:43

芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》於復活節週末迎來30週年演出，赫爾辛基大教堂（白教堂）的石階化身為戶外劇場舞台。（中央社提供）芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》於復活節週末迎來30週年演出，赫爾辛基大教堂（白教堂）的石階化身為戶外劇場舞台。（中央社提供）

〔中央社〕芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》（Via Crucis），於復活節週末在赫爾辛基參議院廣場舉行30週年紀念演出，期間最高峰時單場吸引逾1萬5,000人。這場免費的戶外演出由跨教派協會「十字架之路支持會」與赫爾辛基大教堂教區共同主辦。

復活節假期的赫爾辛基，入夜的參議院廣場燈光打在大教堂石階上，數千名觀眾冒雨駐足，孩子們擠在人群前排，抬頭張望廣場上正在發生的一切。這一幕，已在這座城市連續上演30年。

芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》（ViaCrucis），於復活節週末在赫爾辛基參議院廣場舉行30週年紀念演出。圖為《十字苦路》導演阿羅坎托（右）與演員哈維斯托（左）。（中央社提供）芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》（ViaCrucis），於復活節週末在赫爾辛基參議院廣場舉行30週年紀念演出。圖為《十字苦路》導演阿羅坎托（右）與演員哈維斯托（左）。（中央社提供）

導演阿羅坎托（Markku Arokanto）受訪時說，能站在這個廣場上，本身就是一件特別的事。他指出，這齣戲的根源可追溯到中世紀歐洲，「此傳統能在赫爾辛基扎根，非常珍貴。」

阿羅坎托說，假期裡不少人選擇離開城市去小木屋度假，但廣場上的人潮仍不斷聚集，「下著雨，大家還是來了，這是每個人都想親眼目睹的演出。」

演員哈維斯托（Panu Haavisto）指出，廣場四周環繞著赫爾辛基大學主樓、政府建築與大教堂，「我們在赫爾辛基的核心，就像當年的耶路撒冷，那裡同樣是行政與宗教建築並立的地方，這裡很適合呈現這個故事。」

芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》於復活節週末登場，現場雖然飄雨，數千名觀眾仍聚集在赫爾辛基參議院廣場，觀賞這場連續舉辦30年的復活節傳統演出。（中央社提供）芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》於復活節週末登場，現場雖然飄雨，數千名觀眾仍聚集在赫爾辛基參議院廣場，觀賞這場連續舉辦30年的復活節傳統演出。（中央社提供）

廣場上許多帶著年幼子女前來的家庭，孩子們在父母懷抱中或站在石板地上，隨著劇情起伏專注望向舞台。赫爾辛基的景點白教堂因為壯麗的燈光設計變身成劇場布景，耐人尋味。

《十字苦路》的演出團隊由劇場與音樂專業人士、業餘演員及教區志工共同組成，每年仰賴大批志工才得以搬上廣場。導演阿羅坎托指出，正是這種跨越專業與業餘的群體協作，構成了這齣戲多年來最核心的精神。

今年演出因周邊建築整修，原本的遊行路線取消，全程改在參議院廣場進行。阿羅坎托以「從光到暗，從暗到光」定調今年演出主題。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中