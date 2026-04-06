赫爾辛基白教堂成戶外劇場 《十字苦路》慶演30年

芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》於復活節週末迎來30週年演出，赫爾辛基大教堂（白教堂）的石階化身為戶外劇場舞台。（中央社提供）

〔中央社〕芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》（Via Crucis），於復活節週末在赫爾辛基參議院廣場舉行30週年紀念演出，期間最高峰時單場吸引逾1萬5,000人。這場免費的戶外演出由跨教派協會「十字架之路支持會」與赫爾辛基大教堂教區共同主辦。

復活節假期的赫爾辛基，入夜的參議院廣場燈光打在大教堂石階上，數千名觀眾冒雨駐足，孩子們擠在人群前排，抬頭張望廣場上正在發生的一切。這一幕，已在這座城市連續上演30年。

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芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》（ViaCrucis），於復活節週末在赫爾辛基參議院廣場舉行30週年紀念演出。圖為《十字苦路》導演阿羅坎托（右）與演員哈維斯托（左）。（中央社提供）

導演阿羅坎托（Markku Arokanto）受訪時說，能站在這個廣場上，本身就是一件特別的事。他指出，這齣戲的根源可追溯到中世紀歐洲，「此傳統能在赫爾辛基扎根，非常珍貴。」

阿羅坎托說，假期裡不少人選擇離開城市去小木屋度假，但廣場上的人潮仍不斷聚集，「下著雨，大家還是來了，這是每個人都想親眼目睹的演出。」

演員哈維斯托（Panu Haavisto）指出，廣場四周環繞著赫爾辛基大學主樓、政府建築與大教堂，「我們在赫爾辛基的核心，就像當年的耶路撒冷，那裡同樣是行政與宗教建築並立的地方，這裡很適合呈現這個故事。」

芬蘭規模最大的戶外音樂劇《十字苦路》於復活節週末登場，現場雖然飄雨，數千名觀眾仍聚集在赫爾辛基參議院廣場，觀賞這場連續舉辦30年的復活節傳統演出。（中央社提供）

廣場上許多帶著年幼子女前來的家庭，孩子們在父母懷抱中或站在石板地上，隨著劇情起伏專注望向舞台。赫爾辛基的景點白教堂因為壯麗的燈光設計變身成劇場布景，耐人尋味。

《十字苦路》的演出團隊由劇場與音樂專業人士、業餘演員及教區志工共同組成，每年仰賴大批志工才得以搬上廣場。導演阿羅坎托指出，正是這種跨越專業與業餘的群體協作，構成了這齣戲多年來最核心的精神。

今年演出因周邊建築整修，原本的遊行路線取消，全程改在參議院廣場進行。阿羅坎托以「從光到暗，從暗到光」定調今年演出主題。

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