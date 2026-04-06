柏林愛樂鋼琴四重奏初登台 3首曲目深解布拉姆斯無緣的愛

柏林愛樂鋼琴四重奏5月訪台南，獻布拉姆斯鋼琴四重奏全集。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕與台灣樂迷有著深刻情感連結的柏林愛樂，樂團成員們幾乎各個都擁有獨奏家的本領，而以「柏林愛樂」為名的室內樂組合也時常登台演出，其中，「柏林愛樂鋼琴四重奏」（Berlin Philharmonic Piano Quartet）則是第一次，他們將於5月23日拜訪台南，呈獻布拉姆斯鋼琴四重奏全集（Brahms Piano Quartet Cycle），說一個悠遠而深刻的愛情。

這支由柏林愛樂樂團成員組成的鋼琴四重奏，在全台唯一場的演出，以布拉姆斯3首鋼琴四重奏為核心。故事從1853年布拉姆斯20歲開始，以演奏鋼琴聞名但更愛作曲的布拉姆斯，初識當時已是音樂大師的羅伯特・舒曼一家，雖然舒曼的妻子克拉拉年紀比布拉姆斯大很多，但布拉姆斯對她開啟了一段悠長的淒美愛戀。

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因長期飽受精神病折磨的舒曼自盡未遂住進療養院，布拉姆斯替恩師照顧妻小，在憐惜與愛慕之中陷入道德與情感的掙扎，不久後，舒曼過世了，布拉姆斯卻未因此與克拉拉長相廝守，反而各奔東西，如此過了數十年，直到1896年克拉拉過世時，布拉姆斯為她奔喪，隔年病逝。

這段藏在內心數十年的愛戀，寫進布拉姆斯3首鋼琴四重奏，彷彿是同一段情感在不同時刻的回聲。

1861年，布拉姆斯發表了《g小調第1號鋼琴四重奏》，寫盡在理智與渴慕之間反覆顛簸的心境；不久後又發表《A大調第2號鋼琴四重奏》，開闊與抒情，彷彿是對壓抑現實的寄託。最終是1875年首演的《c小調第3號鋼琴四重奏》，充滿濃郁的悲劇色彩與對宿命的妥協。在「柏林愛樂鋼琴四重奏」的演出中，音樂家將於曲目之間分享詮釋觀點，並與指揮家吳曜宇對談，引領觀眾貼近作曲核心，深化聆聽體驗。詳詢MNA。

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