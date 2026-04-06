她，以身盛裝 巴魯在雲門「春鬥」重新凝視部落女性生命

排灣族編舞家巴魯・瑪迪霖作品《她，以身盛裝》。（李佳曄攝，雲門提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕雲門舞集「春鬥」長年做為支持國內外編舞家的創作平台，今年以「創作延展與國際對話」為題，將於6月6、7兩日，在雲門劇場呈現排灣族編舞家巴魯・瑪迪霖（Baru Madiljin）、匈牙利編舞家維克多．塞里（Viktor Szeri）與新生代編舞家林品碩3人的作品，讓文化記憶、當代倦怠到身體物理性，在同一場域中交織共鳴。

其中，編舞家巴魯早年於台北接受當代舞訓練，但成長於以女性為主的家庭環境，成為他理解身體、關係與時間的起點，回到部落後，巴魯重新梳理文化脈絡，現為蒂摩爾古薪舞集編舞家，致力將排灣族歌謠與舞蹈轉化為當代表演語彙。

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2025年的《她，以身盛裝》，於 2026年進一步推展，排灣族女性的裝飾語彙如耳環、羽毛、百合花與圖紋等，轉化為手勢與身體形態，使「盛裝」成為內在生成的狀態。巴魯在排練中反覆回到古謠與呼吸，讓動作在時間中生成，引領觀眾進入更接近儀式的時間流動。

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